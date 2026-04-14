Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 14 апреля 2026 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 14 апреля 2026 года

Настало 14 апреля 2026 года. Сегодня родился Петр Столыпин и умер Владимир Маяковский. В России поздравляют лечащих заключенных медиков, а в Южной Корее облачаются в траур из-за отсутствия подарков на День всех влюбленных. Какие еще праздники и памятные даты отмечают 14 апреля, а также кого нужно не забыть поздравить с именинами — читайте в материале NEWS.ru.

Какие праздники отмечают сегодня в России и мире?

14 апреля профессиональный праздник у российских врачей, медсестер, фельдшеров и лаборантов, которые работают при тюрьмах: в стране отмечают День медицинского сотрудника уголовно-исполнительной системы РФ. Этим праздником мы обязаны доктору Федору Гаазу — он был главным врачом московских тюрем в XIX веке и потребовал организовать контроль здоровья во всех местах заключения. Так при колониях появились первые медицинские службы. Сегодня в честь медицинских сотрудников устраивают концерты и прочие мероприятия, где вручают награды за особые заслуги.

Жители разных уголков планеты сегодня отмечают достаточно молодой праздник — Всемирный квантовый день. Он появился в 2021 году, чтобы привлечь внимание к квантовой механике и облегчить ее понимание для масс. Дату выбрали не случайно: число 14 получится при округлении трех первых цифр постоянной Планка — одной из главных констант квантовой механики.

Необычные праздники и памятные события

Разрывающий шаблоны праздник отмечают 14 апреля в США — День бывших супругов и возлюбленных. Сегодня принято благодарить экс-партнеров за подаренный опыт и все хорошее, что было в отношениях. Причем совсем не обязательно делать это лично. Если вы предпочли не общаться, можете поблагодарить человека мысленно, чтобы отпустить весь негатив.

В Южной Корее сегодня тоже есть торжество, связанное с отношениями, а точнее — с их отсутствием. В стране отмечают Черный день — неофициальный праздник одиноких людей, которые не получили от противоположного пола подарок на 14 февраля. В этот день они одеваются в черное и едят чачжанмен — лапшу в густом темном соусе с мясом и овощами. Есть и другие необычные праздники 14 апреля:

День хрюкочущих зелюков;

Международный день внезапного смеха;

День воздушных шаров;

бенгальский Новый год;

День дельфинов;

День ореха пекан.

Церковные и религиозные праздники сегодня

Православная церковь вспоминает сегодня святую Марию Египетскую. Ее называют покровительницей кающихся женщин. Будущая святая родилась в Египте и с отрочества была блудницей. Такого образа жизни девушка придерживалась около 17 лет. Поворотным моментом в судьбе стал день, когда она не смогла войти в храм — ее не пустила какая-то неизвестная сила. Тогда Мария поняла, как она пала, и начала молиться Богородице. После продолжительных молитв женщина все-таки сумела поклониться Животворящему Кресту. После этого ей явился голос Девы Марии, который пообещал душевный покой, если та сумеет перейти реку Иордан. Спустя время так и случилось.

Памятные даты и события: что произошло 14 апреля?

Давайте вспомним, годовщину каких исторических событий отмечают сегодня в России и мире.

В 1865 году 16-го президента США Авраама Линкольна смертельно ранили. На следующий день главы государства не стало.

В 1894 году американский изобретатель Томас Эдисон презентовал первый в мире кинопроектор. Смотреть фильмы на нем мог только один человек через специальный окуляр.

В 1912 году «Титаник» потерпел крушение, столкнувшись с айсбергом.

В 1983 году в Великобритании начали продавать первые радиотелефоны. До этого аппараты работали только через провод.

Этот день в истории: кто родился и кто умер 14 апреля?

В этот день появились на свет:

1862 год — министр внутренних дел и премьер-министр России Петр Столыпин. Он был автором аграрной реформы, которая наделила крестьян частной собственностью.

1970 год — губернатор Московской области Андрей Воробьев.

1988 год — российская актриса Кристина Асмус. Она получила широкую известность после роли Вари в сериале «Интерны».

В этот день мир покинули:

1888 год — путешественник и этнограф Николай Миклухо-Маклай. Он изучал коренные народы Азии, Австралии и Новой Гвинеи. В честь него даже назван северо-восточный берег последнего из этих островов.

1910 год — русский художник Михаил Врубель. Он автор шедевров «Демон сидящий» и «Царевна Лебедь».

1930 год — писатель, поэт-футурист и художник Владимир Маяковский.

Именины и день ангела 14 апреля: кого не забыть поздравить?

Не забудьте поздравить сегодня с днем ангела Ефима, Макара, Марию, Людвину, Юстину, Валерьяна и Ламберта.