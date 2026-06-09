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09 июня 2026 в 00:05

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 9 июня 2026 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 9 июня 2026 года Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 9 июня 2026 года Фото: Shutterstock/FOTODOM
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9 июня — 160-й день 2026 года. Свой профессиональный праздник сегодня отмечают работники архивов. Крестьяне в этот день молились о прибавлении в семье и богатстве. Рассказываем, чем еще любопытна дата 9 июня 2026 года: какой праздник отмечают в России и иностранных государствах, какие приметы связаны с днем Федоры-Домовницы, кого поздравить с именинами.

Международный день архивов — праздник 9 июня

Еще в начале 2000-х годов члены Международного совета архивов (сокращенно — МСА) обращались в ООН с просьбой утвердить день их профессионального торжества. Они даже выбрали дату для праздника — 9 июня. Тогда был образован МСА при ЮНЕСКО.

Праздник утвердили в 2007 году. С тех пор 9 июня считается торжеством для всех, кто работает в архивах. Как утверждают в МСА, цель события — сохранять документальное наследие человечества. В этот день, по их задумке, во всем мире должны проходить просветительские мероприятия: экскурсии по архивам, лекции, выставки.

Международный день архивов — праздник 9 июня Международный день архивов — праздник 9 июня Фото: Shutterstock/FOTODOM

В России праздник 9 июня — не единственное событие в честь сотрудников архивов. Они отмечают похожее торжество 10 марта. Праздник создан в память о законе Петра I. 10 марта 1720 года царь создал и должность архивариуса, и многочисленные архивы по всей стране.

Другие международные праздники 9 июня 2026 года

Мы рассказали далеко не обо всех праздниках 9 июня. Рассказываем о других ивентах:

  • день святого Жозе ди Аншиеты в Бразилии — одного из национальных героев страны, основоположника бразильской литературы, миссионера, просветителя;
  • годовщина коронации Абдаллы в Иордании — празднуется с 1999 года, официальный выходной в государстве;
  • День южноамериканского футбола в Уругвае — в 1924 году сборная Уругвая выиграла золото на Олимпийских играх в Париже;
  • День героев в Уганде — в память о событиях так называемой Войны в кустах, гражданской войны 1981–1986 годов.

Федора-Домовница — народный праздник 9 июня в России

Какой праздник 9 июня справляли наши предки? В народном календаре этот день называют Федорой-Домовницей (другой вариант — день Федоры или Феодоры). Православная церковь вспоминает мучеников Феодору и Дидима.

Федора-Домовница — народный праздник 9 июня в России Федора-Домовница — народный праздник 9 июня в России Фото: Shutterstock/FOTODOM

Святые жили в Александрии (сейчас — город в Египте), когда там правил Диоклетиан, в начале IV века. Феодора хотела посвятить всю свою жизнь Христу. Однажды язычники схватили ее и, чтобы сломить дух, отправили в бордель. Оттуда Феодору спас Дидим — христианин, переодевшийся в воина. Однако Дидима вскоре арестовали и приговорили к казни. Тогда Феодора добровольно сдалась властям. Она попросила казнить их с Дидимом одновременно.

В день Федоры крестьяне не убирались в своих домах — считалось, что уборка все равно пройдет неудачно, еще и домового можно обидеть. Зато у славян дата считалась хорошей для похода в церковь. 9 июня они молились святым Феодоре и Дидиму, просили удачи в любовных делах и семейного благополучия.

Приметы на 9 июня: что можно и нельзя делать

По поверьям 9 июня девушки, которые мечтали завести ребенка, могли провести особый ритуал. Нужно было сплести небольшую куклу из соломы и спрятать ее в укромном месте в доме. Тогда, верили наши предки, своей магией семье поможет домовой.

Приметы на 9 июня: что можно и нельзя делать Приметы на 9 июня: что можно и нельзя делать Фото: Shutterstock/FOTODOM

Те, кто хотел разбогатеть, в праздник 9 июня проводили другой ритуал. С ночи они клали на подоконник у себя в избе кошелек. На него ставили стакан воды. Поутру эту воду надо было выпить, а из кошелька достать одну монетку и зарыть ее во дворе под молодым деревом.

А вот что приметы запрещают делать 9 июня 2026 года:

  • допивать или доедать за ребенком — вырастет размазней;
  • сплетничать и ругаться — в праздник 9 июня можно выболтать все свои тайны;
  • сушить или стирать на улице одежду ребенка — он заболеет;
  • зажигать костры, свечи, факелы — к пожару;
  • ругаться, спорить и ссориться — привлечешь беду и неудачи;
  • мастерить амулеты и талисманы — нечисть может легко в них вселиться, а из-за этого оберег будет не охранять, а вредить.

С днем Федоры, как и с другими народными праздниками, связано много примет о природе. Расскажем о том, что они сулят 9 июня 2026 года:

  • обильная роса утром обещает теплую и солнечную погоду;
  • роса долго не высыхает — к вечеру будет гроза;
  • дятел в лесу громко стучит — к дождю;
  • облачная и дождливая погода 9 июня — такой же будет и осень;
  • рябина обильно цветет — будет хороший урожай зерна.

Интересные факты о 9 июня Интересные факты о 9 июня Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Интересные факты о 9 июня

Мы рассказали уже о многих праздниках 9 июня 2026 года. А теперь вспомним значимые исторические события, что произошли в эту дату в разные эпохи:

  • 1719 — Петр I учредил новые территориальные единицы Российской империи — уезды и провинции;
  • 1883 — Исторический музей принял первых посетителей;
  • 1896 — в Нижнем Новгороде стартовала Всероссийская промышленная и художественная выставка;
  • 1898 — Великобритания получила от Китая в аренду на 99 лет территории вокруг Гонконга и расширила свои владения в этой стране;
  • 1904 — состоялось первое выступление Лондонского симфонического оркестра;
  • 1923 — в Болгарии после военного переворота к власти пришел националист Александр Цанков, который выступал за союз страны с третьим рейхом;
  • 1934 — на экранах в Америке показали мультфильм «Маленькая мудрая курочка» — первая картина, где появился Дональд Дак;
  • 1945 — утверждена советская награда «За взятие Берлина»;
  • 1993 — вышла научно-фантастическая лента Стивена Спилберга «Парк юрского периода»;
  • 1994 — столицу Казахстана перенесли в Астану из Алма-Аты.

9 июня появились на свет многие знаменитости. Вот некоторые из них: русские цари Федор III Алексеевич и Петр I Великий, вокалист группы Muse Мэттью Беллами, артисты Джонни Депп и Натали Портман.

Дни рождения 9 июня: Джонни Депп Дни рождения 9 июня: Джонни Депп Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Именинники 9 июня

Мы перечислили еще не все праздники 9 июня 2026 года. Напоследок рассказываем, кого поздравить с днем ангела:

  • Нила;
  • Ивана;
  • Петра;
  • Леонида;
  • Диану;
  • Федора;
  • Анастасию;
  • Леонтия.

Из нашего материала вы узнали, какой праздник справляют 9 июня 2026 года. Этот день стал знаковым для работников архивов по всему миру. Православные христиане чтят святых Феодору и Дидима. А наши предки верили, что в этот летний день нельзя убираться.

Чем так полезны зеленые шишки, где собирать этот суперфуд и что из него готовить? Рассказали в нашей статье.

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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