Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 10 апреля 2026 года: основание Кронштадта

10 апреля — день, когда пересеклись события из области истории, научных достижений, культурных традиций и религии. Все вместе — государственные даты, профессиональные праздники, церковные дни памяти, забавные обычаи и серьезные исторические вехи — превращает обычный календарный лист в нечто осмысленное. Попробуем разобраться, какой сегодня праздник отмечают в России и во всем мире.

Какие праздники в России и в мире отмечают 10 апреля?

Итак, какой праздник мы отмечаем сегодня — 10 апреля 2026 года? На эту дату выпали и трагические, и радостные, и героические, и просто любопытные события.

День братьев и сестер

День братьев и сестер (на английском — Siblings Day) во многих странах превратился в символ родственной привязанности и семейного тепла. В этот день принято обмениваться поздравлениями с братьями и сестрами, листать старые альбомы, назначать встречи и говорить друг другу «спасибо» за поддержку. Наибольшую популярность эта традиция приобрела в США, Канаде, Австралии, а также в ряде европейских государств.

Международный день топ-менеджера

Кроме того, 10 апреля на неофициальном уровне посвящено тем, кто управляет компаниями и берет на себя ключевые решения, — это Международный день топ-менеджера. Дата напоминает о том, насколько важны стратегический склад ума, способность вести за собой коллектив и умение грамотно руководить.

Памятные вехи и исторические события, случившиеся 10 апреля

1710 год — рождение русского города-крепости Кронштадт, который задумывался как база военно-морского флота.

1849 год — американец Уолтер Хант запатентовал булавку с закругленным концом, которую сегодня знают все, — английскую.

1912 год — из британского порта Саутгемптон стартовал в свой первый и, как выяснилось позже, последний рейс легендарный «Титаник».

1944 год — Красная армия выбила немецко-фашистские войска из Одессы, освободив город.

1970 год — Пол Маккартни публично объявил о том, что группа The Beatles прекращает свое существование.

Необычные праздники и малоизвестные факты 10 апреля

В календаре на 10 апреля фигурирует также День банана — неофициальный, но вкусный повод вспомнить об одном из самых популярных фруктов на Земле. В эту дату в США и странах Латинской Америки устраивают фестивали, дегустации и акции, направленные на поддержку экологичного производства бананов.

А еще сегодня — Всемирный день гомеопатии, приуроченный ко дню рождения Самуэля Ганемана, основателя этого метода. Гомеопатии уже перевалило за 200 лет, и хотя споры вокруг нее не утихают, миллионы людей по всему миру продолжают воспринимать ее как альтернативный путь к здоровью.

Что еще случилось 10 апреля: кто родился, а кто покинул этот мир?

Родились:

1794 — Мэтью Перри (американский коммодор, который «открыл» Японию для торговли с западными странами).

1932 — Омар Шариф (египетский актер, прославившийся ролями в «Докторе Живаго» и «Лоуренсе Аравийском»).

1952 — Стивен Сигал (мастер боевых искусств и актер).

1990 — София Карсон (американская актриса и певица).

Умерли:

1585 — папа римский Григорий XIII, который провел календарную реформу и ввел григорианский стиль (тот самый «новый стиль»).

1626 — Фрэнсис Бэкон (английский мыслитель, философ, историк и политик).

Религиозные и церковные праздники, отмечаемые 10 апреля

Для православных верующих 10 апреля — день памяти преподобного Илариона Нового. Этот святой жил в Византии в VIII столетии, в период, когда иконопочитание жестоко преследовалось. Еще в юности он выбрал монашескую стезю, отличался аскетичной жизнью, усердной молитвой и милосердием к ближним.

Илариона избрали игуменом Пеликитской обители (недалеко от Геллеспонта), где он стал известен как духовный наставник и целитель. Из-за его влияния среди христиан он превратился в мишень для сторонников иконоборчества. В царствование императора Льва Исавра преподобного схватили и отправили в ссылку — за твердую веру и почитание священных образов. В заточении он вынес немало унижений и страданий, но убеждений не предал.

После гибели императора и восстановления иконопочитания Илариона выпустили и с честью вернули в его обитель. Там он и продолжил служить Богу и людям до самой кончины. В его лице Церковь видит пример духовной стойкости, верности традиции и подлинной мудрости.

Особое значение память Илариона Нового приобретает в самые суровые дни Великого поста — как напоминание христианам о том, что такое подвиг веры и мужество перед лицом испытаний.

Народные праздники 10 апреля: что можно и что нельзя делать

Славяне 10 апреля называли Иларионов день или Иларион — выверни оглобли. Название, с одной стороны, отсылает к святому Илариону Новому, а с другой — к крестьянскому обычаю, который знаменовал окончательный приход весны.

В этот день убирали подальше сани с оглоблями — зимний транспорт, потому что снег уже сошел, а дороги становились непригодными для полозьев. Существовало поверье: если запоздать с уборкой саней, то можно «задержать» зиму дольше положенного.

Народные приметы на 10 апреля:

Начала течь береза — жди дождливого лета.

Утренний туман — к богатому урожаю.

Гремит гром — скоро наступит устойчивое тепло.

Птицы строят гнезда на солнечной стороне — лето будет холодным.

Найдешь в этот день гнездо ласточки — весь год не будешь знать печали.

Бабочка залетела в избу — скоро придут добрые вести.

Нельзя одалживать деньги — иначе весь год пройдет в убытках.

Именинники 10 апреля: кого поздравлять с днем ангела

В этот день именины у:

Пожелайте им крепкого здоровья и духовного роста.

