Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 10 апреля 2026 года

10 апреля — день, когда пересеклись события из области истории, научных достижений, культурных традиций и религии. Все вместе — государственные даты, профессиональные праздники, церковные дни памяти, забавные обычаи и серьезные исторические вехи — превращает обычный календарный лист в нечто осмысленное. Попробуем разобраться, какой сегодня праздник отмечают в России и во всем мире.
Итак, какой праздник мы отмечаем сегодня — 10 апреля 2026 года? На эту дату выпали и трагические, и радостные, и героические, и просто любопытные события.
День братьев и сестер
День братьев и сестер (на английском — Siblings Day) во многих странах превратился в символ родственной привязанности и семейного тепла. В этот день принято обмениваться поздравлениями с братьями и сестрами, листать старые альбомы, назначать встречи и говорить друг другу «спасибо» за поддержку. Наибольшую популярность эта традиция приобрела в США, Канаде, Австралии, а также в ряде европейских государств.
Международный день топ-менеджера
Кроме того, 10 апреля на неофициальном уровне посвящено тем, кто управляет компаниями и берет на себя ключевые решения, — это Международный день топ-менеджера. Дата напоминает о том, насколько важны стратегический склад ума, способность вести за собой коллектив и умение грамотно руководить.
Памятные вехи и исторические события, случившиеся 10 апреля
1710 год — рождение русского города-крепости Кронштадт, который задумывался как база военно-морского флота.
1849 год — американец Уолтер Хант запатентовал булавку с закругленным концом, которую сегодня знают все, — английскую.
1912 год — из британского порта Саутгемптон стартовал в свой первый и, как выяснилось позже, последний рейс легендарный «Титаник».
1944 год — Красная армия выбила немецко-фашистские войска из Одессы, освободив город.
1970 год — Пол Маккартни публично объявил о том, что группа The Beatles прекращает свое существование.
Необычные праздники и малоизвестные факты 10 апреля
В календаре на 10 апреля фигурирует также День банана — неофициальный, но вкусный повод вспомнить об одном из самых популярных фруктов на Земле. В эту дату в США и странах Латинской Америки устраивают фестивали, дегустации и акции, направленные на поддержку экологичного производства бананов.
А еще сегодня — Всемирный день гомеопатии, приуроченный ко дню рождения Самуэля Ганемана, основателя этого метода. Гомеопатии уже перевалило за 200 лет, и хотя споры вокруг нее не утихают, миллионы людей по всему миру продолжают воспринимать ее как альтернативный путь к здоровью.
Что еще случилось 10 апреля: кто родился, а кто покинул этот мир?
Родились:
1794 — Мэтью Перри (американский коммодор, который «открыл» Японию для торговли с западными странами).
1932 — Омар Шариф (египетский актер, прославившийся ролями в «Докторе Живаго» и «Лоуренсе Аравийском»).
1952 — Стивен Сигал (мастер боевых искусств и актер).
1990 — София Карсон (американская актриса и певица).
Умерли:
1585 — папа римский Григорий XIII, который провел календарную реформу и ввел григорианский стиль (тот самый «новый стиль»).
1626 — Фрэнсис Бэкон (английский мыслитель, философ, историк и политик).
Религиозные и церковные праздники, отмечаемые 10 апреля
Для православных верующих 10 апреля — день памяти преподобного Илариона Нового. Этот святой жил в Византии в VIII столетии, в период, когда иконопочитание жестоко преследовалось. Еще в юности он выбрал монашескую стезю, отличался аскетичной жизнью, усердной молитвой и милосердием к ближним.
Илариона избрали игуменом Пеликитской обители (недалеко от Геллеспонта), где он стал известен как духовный наставник и целитель. Из-за его влияния среди христиан он превратился в мишень для сторонников иконоборчества. В царствование императора Льва Исавра преподобного схватили и отправили в ссылку — за твердую веру и почитание священных образов. В заточении он вынес немало унижений и страданий, но убеждений не предал.
После гибели императора и восстановления иконопочитания Илариона выпустили и с честью вернули в его обитель. Там он и продолжил служить Богу и людям до самой кончины. В его лице Церковь видит пример духовной стойкости, верности традиции и подлинной мудрости.
Особое значение память Илариона Нового приобретает в самые суровые дни Великого поста — как напоминание христианам о том, что такое подвиг веры и мужество перед лицом испытаний.
Народные праздники 10 апреля: что можно и что нельзя делать
Славяне 10 апреля называли Иларионов день или Иларион — выверни оглобли. Название, с одной стороны, отсылает к святому Илариону Новому, а с другой — к крестьянскому обычаю, который знаменовал окончательный приход весны.
В этот день убирали подальше сани с оглоблями — зимний транспорт, потому что снег уже сошел, а дороги становились непригодными для полозьев. Существовало поверье: если запоздать с уборкой саней, то можно «задержать» зиму дольше положенного.
Народные приметы на 10 апреля:
- Начала течь береза — жди дождливого лета.
- Утренний туман — к богатому урожаю.
- Гремит гром — скоро наступит устойчивое тепло.
- Птицы строят гнезда на солнечной стороне — лето будет холодным.
- Найдешь в этот день гнездо ласточки — весь год не будешь знать печали.
- Бабочка залетела в избу — скоро придут добрые вести.
- Нельзя одалживать деньги — иначе весь год пройдет в убытках.
Именинники 10 апреля: кого поздравлять с днем ангела
В этот день именины у:
- Александра;
- Иллариона;
- Стефана;
- Иакова;
- Марии.
Если кто-то из ваших родных или друзей носит эти имена — не забудьте их поздравить. Пожелайте им крепкого здоровья и духовного роста.
