09 апреля 2026 в 13:06

Папа римский попробовал исполнить баскетбольный трюк и попал на видео

Папа римский Лев XIV Фото: VATICAN MEDIA/IMAGO/Global Look Press
Папа римский Лев XIV (настоящее имя — Роберт Прево) провернул трюк с вращением баскетбольного мяча на пальце во время встречи с командой «Гарлем Глобтроттерс», сообщает агентство AP News. Это произошло прямо на площади Святого Петра в Ватикане, где понтифик принял известных спортсменов.

Во время общения Лев XIV решил повторить один из фирменных элементов команды — вращение мяча на пальце. С помощью одного из игроков ему удалось выполнить этот трюк.

Папа римский давно интересуется баскетболом и поддерживает университетскую команду «Вилланова». «Гарлем Глобтроттерс» в свою очередь представляет собой американскую выставочную баскетбольную команду, которая объединяет спортивную игру с элементами шоу, трюками и комедийными выступлениями.

До этого папа римский призвал священников не использовать нейросети для подготовки проповедей и подчеркнул важность личного участия в передаче веры. Лев XIV заявил, что искусственный интеллект не способен заменить духовное наставление, так как оно связано с живым опытом и убеждением.

До этого стало известно, что понтифик самостоятельно изучает немецкий язык по ночам с помощью онлайн-приложения. Его могли узнать другие пользователи по никнейму @drprevost, который он использовал в социальной сети X до избрания.

Спорт
Ватикан
папа римский
баскетбол
