Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 мая 2026 года

До конца года остается 218 дней. Славяне верили, что в эту пору окончательно прекращают дуть холодные ветра, наступает хорошее время для работы в огороде. Петербуржцы отмечают День города, а в библиотеках проводят просветительские мероприятия. В нашем материале объясняем, чем еще примечательна дата 27 мая 2026 года: какой праздник выпадает на этот день, какие обычаи и приметы с ним связаны, кто стал именинником.

Праздник 27 мая в России — Общероссийский день библиотек

Бывший президент России Борис Ельцин утвердил Общероссийский день библиотек в 1995 году. Идея события появилась у Владимира Зайцева, руководителя Российской национальной библиотеки. Он напомнил чиновникам, что 27 мая 1795 года в Петербурге свои двери распахнула первая доступная для всех граждан читальня — Императорская публичная библиотека (ныне — Российская национальная библиотека).

27 мая в России проходят просветительские мероприятия: от встреч и выставок до лекций и экскурсий по крупнейшим библиотекам. Цель таких торжеств — напомнить о важной просветительской, воспитательной роли книг, их значении для общества, семьи.

День города Санкт-Петербурга — праздник 27 мая

27 мая отмечает свой праздник город на Неве. Санкт-Петербург был основан императором Петром Великим как новая столица России. Его территории царь отвоевал у соседней Швеции в начале XVIII века. Это место показалось Петру I подходящим для нового центра государства. Петербург, по его задумке, должен был стать «окном в Европу», обеспечить удобные транспортные маршруты в соседние страны через море. Новый город начался с Петропавловской крепости. Ее-то и заложили 27 мая.

Свой столичный статус Санкт-Петербург потерял при советской власти. Тогда же его переименовали в Ленинград. Город остается значимым культурным, экономическим, политическим центром страны.

Большой юбилей — 320 лет — Северная столица отпраздновала в 2023 году. Однако несмотря на некруглую дату 27 мая 2026 года в Санкт-Петербурге по традиции пройдут праздничные события. Петербуржцев и гостей мегаполиса ждут фестивали мороженого, ледоколов, тюльпанов, концерты, книжные ярмарки.

Международные праздники 27 мая 2026 года

Мы перечислили еще не все праздники 27 мая. Какой праздник справляют в разных уголках света? Вот еще интересные события:

Всемирный день ребенка в Нигерии;

День матери в Боливии;

День вооруженных сил в Никарагуа;

День библиотек в Киргизии — основан по аналогии с одноименным российским торжеством;

День флота в Японии.

Сидор Огуречник — праздник 27 мая в России

А теперь расскажем о народных поверьях конца последнего месяца весны. В России 27 мая — праздник Сидор Огуречник. Православная церковь в эту дату чтит сразу двух святых по имени Исидор (в русской традиции сокращено до Сидор). Первый из них — Исидор Ростовский — родился в немецком городе Бранденбург, но решил жить на Руси. Он пешком добрел до Ростова, где принял православие, помогал жителям — исцелял их и предсказывал будущее. Похоронили Исидора в том же городе недалеко от его аскетичного жилья.

Другой святой с таким же именем жил сначала в Александрии (сейчас — Египет), а затем — на греческом острове Хиос. Исидор Хиосский повздорил с язычниками — отказался участвовать в жертвоприношении их богам. Святого пытали и убили за его христианскую веру.

В народном календаре с этими святыми связано сразу несколько легенд. 27 мая крестьяне называли днем Сидора Огуречника или Сидора Бокогрея. В тех частях Руси, где не было чернозема, в эту дату старались высаживать огурцы. Другое поверье связывало праздник 27 мая с окончательным потеплением: якобы в это время прекращали дуть холодные ветра.

Приметы на 27 мая: что делать и от чего воздержаться

День Сидора Огуречника крестьяне называли благоприятным для работы в огороде. Наши предки верили, что растения, посаженные в этот день, дадут хороший урожай. Еще славяне исполняли необычный ритуал. Они загадывали желание, когда высаживали кустарник. Считалось, что оно сбудется в тот момент, когда растение зацветет. Рассказываем, от каких занятий 27 мая 2026 года лучше отказаться:

несчастье и разлад в семье принесут ссоры, споры и скандалы;

нечисть будет преследовать тех, кто 27 мая 2026 года не сменит наряд за день хотя бы один раз;

весь день пройдет плохо, дела разладятся, если утром вернуться домой за забытой вещью или остановиться посреди пути.

С 27 мая в народном календаре связано немало интересных погодных и природных примет. Перечислим их:

если много ласточек летает в небе — погода будет теплой, а если только одна, то жди холодов;

теплое утро сулит большой урожай огурцов, а прохладное — маленький;

если сегодняшний день холодный, то таким будет и все лето.

Интересные факты о 27 мая

Продолжаем изучать праздники. 27 мая — это годовщина многих интересных исторических событий. Рассказываем, каких именно:

1647 год — в Америке зарегистрирован первый случай казни за колдовство;

1703 год — в Российской империи основана будущая столица — Санкт-Петербург;

1795 год — в Петербурге открылась первая доступная для всех граждан библиотека;

1883 год — на престол взошел Александр III;

1905 год — в ходе Русско-японской войны стартовала морская битва у острова Цусима;

1913 год — в России в воздух запустили четырехмоторный самолет;

1937 год — в американском Сан-Франциско стартовало движение по знаменитому мосту «Золотые ворота»;

1971 год — свой прощальный футбольный матч отыграл Лев Яшин;

1994 год — в Россию из Америки вернулся Александр Солженицын.

В эту дату в разные годы на свет появились танцовщица, жена Сергея Есенина Айседора Дункан, писатель, друг Франца Кафки Макс Брод, американский политик Генри Киссинджер, музыкант Александр Башлачев, режиссер, лауреат «Оскара» Джузеппе Торнаторе.

Именинники 27 мая

Заглянем в святцы и узнаем, кого стоит поздравить с днем ангела. В числе именинников:

Марк;

Максим;

Леонтий;

Никита;

Иван;

Тихон;

Александр.

Из нашего материала вы узнали, какой праздник выпадает на 27 мая 2026 года. РЦП в эту дату чтит Исидора Ростовского, в народе — Сидора Огуречника. Для жителей северных регионов наступает благоприятная пора для работы в огороде и поле. Петербуржцы справляют День города, а в библиотеках проводят лекции, экскурсии и выставки.

