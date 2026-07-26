Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 26 июля 2026 года

26 июля 2026 года — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 26 июля 2026 года

По старинным преданиям, 26 июля — хороший день для работ в поле. Верующие сегодня чтят архангела Гавриила. Свое торжество на эту дату выпало у любителей экстремальных развлечений, спортсменов и военных, которые прыгают с парашютом. Что еще интересного запланировано на 26 июля 2026 года? Какие праздники отмечают иностранцы и любители необычных языков, кого поздравить с днем ангела — обо всем этом в нашем материале.

День парашютиста — праздник 26 июля в России

26 июля в России праздник справляют парашютисты. Событие приурочено к важной дате. 26 июля 1930 года недалеко от Воронежа добровольцы — советские летчики и механики — прыгнули с парашютом. Организатором выступил военный Леонид Минов. В конце 1920-х годов он побывал в США, где впервые сам прыгнул с парашютом. Там же Минов узнал важную информацию о технике прыжка.

После того дня парашютизм стал популярным развлечением в СССР. Во многих городах специальные вышки для любителей острых ощущений появились даже в городских парках.

26 июля до сих пор не признано официальным праздником всех, кто занимается парашютным спортом, прыгает по долгу службы или в качестве хобби. Но в эту дату можно побывать на специальных мероприятиях, приуроченных к празднику 26 июля.

День парашютиста — праздник 26 июля в России Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Праздники 26 июля 2026 года: день эсперанто

Что за торжественные события еще выпали на 26 июля? Какой праздник в конце второго летнего месяца отмечают лингвисты? Рассказываем.

26 июля любители лингвистики по всему миру отмечают День эсперанто. Создатель языка Людвиг Заменгоф в эту дату опубликовал «Первую книгу» — учебник по эсперанто. Интересно, что книга вышла на русском языке в Варшаве — тогда город был частью Российской империи.

Сегодня изобретением Заменгофа пользуются тысячи людей. Эсперанто стал самым популярным из плановых, то есть созданных искусственным путем языков. Он очень прост для изучения, а еще не связан ни с какой страной или культурным бэкграундом, то есть полностью нейтрален.

Праздники 26 июля 2026 года в разных странах

26 июля 2026 года рекомендуем поздравить своих дядь и теть. Особый ивент для них придумали американские активисты.

Что за мероприятия происходят в разных уголках мира? Рассказываем о наиболее примечательных событиях:

День национального восстания на Кубе — одно из важнейших событий в стране в память об одном из первых бунтов Фиделя Кастро и его соратников, образование революционного «Движения 26 июля»;

День эмансипации на острове Барбадос;

День победы в Каргильской войне в Индии — победой закончился конфликт с Пакистаном в 1999 году;

День независимости на Мальдивах — государство вышло из состава Британской империи в 1965 году.

Фидель Кастро Фото: imago stock&people/Global Look Press

Народный праздник 26 июля — Гаврила Летний

26 июля 2026 года верующие второй раз за год отмечают Собор архангела Гавриила. Христиане верят, что он открывал благочестивым божественные знания. Так, архангел Гавриил появился перед Девой Марией и объявил ей о том, что она вскоре родит Иисуса Христа. Захарии, отцу Иоанна Крестителя, он тоже объявил о появлении сына. Этот же архангел сообщил женам-мироносицам о том, что Иисус воскрес. А еще Гавриил охранял Деву Марию.

На Руси имя архангела сократили до Гаврила. Крестьяне очень почитали Гавриила, считали, что в праздник 26 июля он благословляет зерно и урожай. Поэтому в эту дату они усердно работали в поле. Еще славяне ставили на стол вкусную, но простую еду, например варили кашу, добавляли в блюдо лук и зелень.

По легендам, в этот день не стоит спорить и ссориться, обижать близких и родственников, заключать важные сделки и заниматься тяжелым трудом, иначе Гавриил накажет. В злостных нарушителей запрета архангел даже может послать молнию, верили наши предки.

А вот чем приметы рекомендуют заняться 26 июля 2026 года:

угощать малоимущих и бездомных;

убирать и наводить порядок;

заниматься физическим трудом;

собирать урожай.

Народные праздники 26 июля Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что приметы говорят о погоде в праздник 26 июля? Славяне смотрели на небо и считали пролетающих птиц. Они верили: сколько птиц увидишь, столько погожих дней будет в августе. Раскрываем смысл других популярных преданий:

сильный дождь пошел — урожай погибнет;

нет дождя сегодня — будет мало осадков осенью;

небо все усыпано звездами — жди удачу;

солнце светит весь день — к отличным новостям.

Приметы 26 июля Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Интересные факты о 26 июля

Что интересного случилось 26 июля в разных странах в разные исторические эпохи? Сейчас разберемся:

1611 — Новгород (сейчас — Великий Новгород) захватили шведские войска;

1648 — царь Алексей Михайлович поручил составить знаменитый свод законов — Соборное уложение;

1730 — опубликован указ о создании Царь-колокола;

1887 — опубликован первый учебник по эсперанто, он вышел на русском языке;

1908 — свою работу начало американское ФБР;

1909 — в Испании началась «Трагическая неделя» — восстание каталонских повстанцев против сил Испанской империи;

1918 — в послереволюционной России в Мурманск вторглись французские интервенты;

1951 — в Новгороде нашли первую берестяную грамоту;

1952 — в Египте свергнут король Фарук I;

1953 — стартовала революция на Кубе;

1971 — премьера картины «Офицеры» Владимира Рогова;

1995 — в ЕС создана служба Европол;

2016 — на пост президента США впервые выдвинута женщина, ею стала Хиллари Клинтон.

26 июля появились на свет писатели Андре Моруа, Олдос Хаксли, Бернард Шоу, художники Давид Штеренберг и Александр Тышлер, музыкант Мик Джаггер, режиссер Стэнли Кубрик, актрисы Хелен Миррен и Сандра Буллок, экономист Альфред Маршалл, артист Джейсон Стейтем, российский политик Сергей Кириенко, бывший президент Италии Франческо Коссига.

Дни рождения 26 июля: Андре Моруа Фото: Fred Stein/picture alliance/Global Look Press

Именины 26 июля

Осталось рассказать об именинниках 26 июля 2026 года. Направьте свои поздравления:

Юлиану;

Антону;

Сарре (и Саре);

Степану (и Стефану);

Гавриилу.

Теперь вы знаете, какие праздники выпадают на 26 июля 2026 года. В один из последних дней июля можно заняться сбором урожая, попробовать выучить пару фраз на эсперанто или помолиться архангелу Гавриилу — зависит от ваших интересов.

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