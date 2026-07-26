Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 26 июля 2026 года

По старинным преданиям, 26 июля — хороший день для работ в поле. Верующие сегодня чтят архангела Гавриила. Свое торжество на эту дату выпало у любителей экстремальных развлечений, спортсменов и военных, которые прыгают с парашютом. Что еще интересного запланировано на 26 июля 2026 года? Какие праздники отмечают иностранцы и любители необычных языков, кого поздравить с днем ангела — обо всем этом в нашем материале.
День парашютиста — праздник 26 июля в России
26 июля в России праздник справляют парашютисты. Событие приурочено к важной дате. 26 июля 1930 года недалеко от Воронежа добровольцы — советские летчики и механики — прыгнули с парашютом. Организатором выступил военный Леонид Минов. В конце 1920-х годов он побывал в США, где впервые сам прыгнул с парашютом. Там же Минов узнал важную информацию о технике прыжка.
После того дня парашютизм стал популярным развлечением в СССР. Во многих городах специальные вышки для любителей острых ощущений появились даже в городских парках.
26 июля до сих пор не признано официальным праздником всех, кто занимается парашютным спортом, прыгает по долгу службы или в качестве хобби. Но в эту дату можно побывать на специальных мероприятиях, приуроченных к празднику 26 июля.
Праздники 26 июля 2026 года: день эсперанто
Что за торжественные события еще выпали на 26 июля? Какой праздник в конце второго летнего месяца отмечают лингвисты? Рассказываем.
26 июля любители лингвистики по всему миру отмечают День эсперанто. Создатель языка Людвиг Заменгоф в эту дату опубликовал «Первую книгу» — учебник по эсперанто. Интересно, что книга вышла на русском языке в Варшаве — тогда город был частью Российской империи.
Сегодня изобретением Заменгофа пользуются тысячи людей. Эсперанто стал самым популярным из плановых, то есть созданных искусственным путем языков. Он очень прост для изучения, а еще не связан ни с какой страной или культурным бэкграундом, то есть полностью нейтрален.
Праздники 26 июля 2026 года в разных странах
26 июля 2026 года рекомендуем поздравить своих дядь и теть. Особый ивент для них придумали американские активисты.
Что за мероприятия происходят в разных уголках мира? Рассказываем о наиболее примечательных событиях:
- День национального восстания на Кубе — одно из важнейших событий в стране в память об одном из первых бунтов Фиделя Кастро и его соратников, образование революционного «Движения 26 июля»;
- День эмансипации на острове Барбадос;
- День победы в Каргильской войне в Индии — победой закончился конфликт с Пакистаном в 1999 году;
- День независимости на Мальдивах — государство вышло из состава Британской империи в 1965 году.
Народный праздник 26 июля — Гаврила Летний
26 июля 2026 года верующие второй раз за год отмечают Собор архангела Гавриила. Христиане верят, что он открывал благочестивым божественные знания. Так, архангел Гавриил появился перед Девой Марией и объявил ей о том, что она вскоре родит Иисуса Христа. Захарии, отцу Иоанна Крестителя, он тоже объявил о появлении сына. Этот же архангел сообщил женам-мироносицам о том, что Иисус воскрес. А еще Гавриил охранял Деву Марию.
На Руси имя архангела сократили до Гаврила. Крестьяне очень почитали Гавриила, считали, что в праздник 26 июля он благословляет зерно и урожай. Поэтому в эту дату они усердно работали в поле. Еще славяне ставили на стол вкусную, но простую еду, например варили кашу, добавляли в блюдо лук и зелень.
По легендам, в этот день не стоит спорить и ссориться, обижать близких и родственников, заключать важные сделки и заниматься тяжелым трудом, иначе Гавриил накажет. В злостных нарушителей запрета архангел даже может послать молнию, верили наши предки.
А вот чем приметы рекомендуют заняться 26 июля 2026 года:
- угощать малоимущих и бездомных;
- убирать и наводить порядок;
- заниматься физическим трудом;
- собирать урожай.
Что приметы говорят о погоде в праздник 26 июля? Славяне смотрели на небо и считали пролетающих птиц. Они верили: сколько птиц увидишь, столько погожих дней будет в августе. Раскрываем смысл других популярных преданий:
- сильный дождь пошел — урожай погибнет;
- нет дождя сегодня — будет мало осадков осенью;
- небо все усыпано звездами — жди удачу;
- солнце светит весь день — к отличным новостям.
Интересные факты о 26 июля
Что интересного случилось 26 июля в разных странах в разные исторические эпохи? Сейчас разберемся:
- 1611 — Новгород (сейчас — Великий Новгород) захватили шведские войска;
- 1648 — царь Алексей Михайлович поручил составить знаменитый свод законов — Соборное уложение;
- 1730 — опубликован указ о создании Царь-колокола;
- 1887 — опубликован первый учебник по эсперанто, он вышел на русском языке;
- 1908 — свою работу начало американское ФБР;
- 1909 — в Испании началась «Трагическая неделя» — восстание каталонских повстанцев против сил Испанской империи;
- 1918 — в послереволюционной России в Мурманск вторглись французские интервенты;
- 1951 — в Новгороде нашли первую берестяную грамоту;
- 1952 — в Египте свергнут король Фарук I;
- 1953 — стартовала революция на Кубе;
- 1971 — премьера картины «Офицеры» Владимира Рогова;
- 1995 — в ЕС создана служба Европол;
- 2016 — на пост президента США впервые выдвинута женщина, ею стала Хиллари Клинтон.
26 июля появились на свет писатели Андре Моруа, Олдос Хаксли, Бернард Шоу, художники Давид Штеренберг и Александр Тышлер, музыкант Мик Джаггер, режиссер Стэнли Кубрик, актрисы Хелен Миррен и Сандра Буллок, экономист Альфред Маршалл, артист Джейсон Стейтем, российский политик Сергей Кириенко, бывший президент Италии Франческо Коссига.
Именины 26 июля
Осталось рассказать об именинниках 26 июля 2026 года. Направьте свои поздравления:
- Юлиану;
- Антону;
- Сарре (и Саре);
- Степану (и Стефану);
- Гавриилу.
Теперь вы знаете, какие праздники выпадают на 26 июля 2026 года. В один из последних дней июля можно заняться сбором урожая, попробовать выучить пару фраз на эсперанто или помолиться архангелу Гавриилу — зависит от ваших интересов.
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