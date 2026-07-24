Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 24 июля 2026 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 24 июля 2026 года

Сегодня 205-й день 2026 года — 24 июля. До конца года остается 160 дней. Христиане поминают княгиню Ольгу, в России отмечают день флориста и кадастрового инженера, в США — День кузенов и кузин. Узнаем, какие еще праздники и памятные даты приходятся на 24 июля 2026 года.

24 июля — праздник Ольги Страдницы у христиан

Русская церковь 24 июля 2026 года будет отмечать праздник, посвященный памяти святой княгини Ольги. Супруга князя Игоря прославилась несколькими деяниями, часть из которых совершила до принятия христианства, и они отличались жестокостью, а часть — после того как прошла таинство крещения, и они отличались разумностью и дальновидностью. Впрочем, так история ее княжения описана в «Повести временных лет», которая могла быть отредактирована в соответствии с указаниями правящей власти.

Известно, что княгиня Ольга родилась в конце IX — начале Х века в Пскове. В детстве ее звали на скандинавский манер Хельгой, однако после того, как выдали замуж за князя Игоря Рюриковича, юную княгиню стали называть Ольгой. Вскоре после свадьбы князь отправился в военный поход, а княгиня осталась в столице. Через некоторое время у нее родился сын Святослав, наследник престола. Князь Игорь, вернувшись из похода, вскоре отправился в древлянские земли, где был убит.

Долгие годы княгиня Ольга жестоко мстила древлянам за гибель супруга. За неосмотрительные действия земляков в русских землях было убито множество древлян. Кроме того, женщина не побоялась сама отправиться в поход и взять в осаду, а потом сжечь древлянскую столицу Искоростень. При этом княгиня вполне разумно управляла княжеством, став регентом при малолетнем сыне.

Княгиня Ольга в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Согласно «Повести временных лет», в 955 году княгиня Ольга, которой к тому времени, по некоторым данным, было около 50 лет, отправилась в Константинополь, чтобы лично разузнать о новой религии. Там Ольга приняла крещение под именем Елена и вернулась на родину. Князь Святослав Игоревич верующим христианином так и не стал, а вот своих внуков княгиня смогла обратить в новую веру. Именно благодаря ей глубоко религиозным человеком стал будущий правитель юный князь Владимир, который в 988 году огнем и мечом крестил Русь. В годы его правления княгиню Ольгу причислили к лику святых.

На Руси, а затем и в России на 24 июля приходился разгар уборки урожая, поэтому в народе этот праздник стали называть Ольгой Страдницей.

Какие праздники отмечают 24 июля во всем мире

Целый ряд интересных праздников будут отмечать 24 июля 2026 года по всему миру. Расскажем о некоторых из них.

24 июля праздник у всех, кто любит бодрящие напитки, — сегодня День растворимого кофе. Именно в этот день 86 лет назад компания Nestlé представила потребителям один из самых известных своих товаров сегодня — растворимый кофе Nescafé. Надо отметить, что в действительности растворимый кофе появился за несколько десятилетий до этого, но из-за плохих вкусовых качеств не пользовался популярностью у покупателей. Как бы то ни было, сегодня можно празднично начать день, заварив чашечку растворимого кофе.

В России 24 июля свой профессиональный праздник отметят люди двух очень непохожих профессий — флористы и кадастровые инженеры. Обязательно поздравьте своих друзей, близких, соседей или знакомых, если они относятся к таким специалистам.

24 июля Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Америке сегодня будут отмечать День кузенов и кузин. В России двоюродные сестры и братья тоже вполне могут присоединиться к этому празднику, поскольку это отличный повод собраться вместе всей большой семьей.

Кстати, на семейном застолье как раз будет уместно отметить еще один сегодняшний праздник — День старых шуток. Если в вашем семейном арсенале таковых не имеется, то их вполне можно заменить советскими анекдотами.

Для гурманов сегодня тоже имеется праздник — День текилы. Напиток на любителя, тем не менее, если вы никогда его не пробовали, стоит восполнить этот пробел. Не забудьте приобрести вкупе с текилой лайм и соль. И помните об умеренности.

Ну и, наконец, 24 июля 2026 года во всем мире будут отмечать один из самых прекрасных праздников — День заботы о себе. У всех нас есть близкие и родные люди, дети, работа, домашние питомцы, соседи, машины и посуда на кухне. Но пусть все это хотя бы один вечер подождет — чтобы мы могли уделить время себе, позаботиться о своем психологическом здоровье, принять ванну с розовой солью, нанести на лицо полезную маску, выпить на ночь стакан кефира, постелить свежее белье и обязательно лечь спать пораньше.

Исторические события и важные даты 24 июля

И конечно, сегодня можно вспомнить целый ряд памятных исторических событий, которые в разные годы произошли в этот день.

1374 год — первое упоминание в летописях города Хлынова на реке Вятке. С 1780 года он носил название Вятка, в 1934 году был переименован в Киров.

Памятные даты 24 июля Фото: Shutterstock/FOTODOM

1701 год — в Северной Америке на современной границе с Канадой основано поселение Детройт. Основателем города считается управляющий французскими колониями в Новом Свете Антуан Ломе де Ламот де Кадильяк, а основным источником дохода первых жителей этого населенного пункта была торговля пушниной с индейскими племенами.

1847 год — около Большого Соленого озера в Америке колонисты-мормоны основали поселение, которое теперь известно как Солт-Лейк-Сити.

1851 год — в Англии был отменен налог на окна, введенный в 1696 году. Считалось, что чем больше окон в доме, тем богаче его хозяин. Однако на практике домовладельцев заставляли платить в казну за любой проем в стене, в ответ хозяева, чтобы избежать лишних трат, стали закладывать их кирпичами.

1911 год — американская археологическая экспедиция под руководством Хайрами Бингема отыскала на территории Перу «потерянный город» Мачу-Пикчу, построенный на закате империи инков. Предназначение города не разгадано до сих пор.

Исторические находки 24 июля Фото: imago stock&people/Global Look Press

1950 год — в США с мыса Канаверал был произведен первый запуск американской ракеты Bumper, созданной инженерами на основе немецкой «Фау-2».

1990 год — в СССР отменен формальный запрет на продажу алкоголя до 14:00. Это стало последним актом антиалкогольной кампании, которая велась в стране с 1985 года.

1993 год — Центробанк выпустил обращение к гражданам, согласно которому с 26 июля 1993 года в стране прекращался оборот денежных купюр советского образца. До этого времени их следовало обменять на современные банкноты, однако получить наличные можно было только на сумму 35 тыс. руб., подтверждающая печать ставилась в паспорт гражданина. Большие суммы подлежали срочному зачислению на депозиты на полгода. Несмотря на то, что позднее сроки обмена были продлены, многие люди физически не успели обменять деньги и они просто пропали.

В этот день появились на свет

1775 год — французский преступник Франсуа Эжен Видок, который после очередного побега из тюрьмы фактически сдался полиции, предложив свои услуги. В дальнейшем стал частным детективом и основателем уголовного розыска в современном его понимании.

События 24 июля Фото: Mary Evans Picture Library/Global Look Press

1802 год — французский писатель, автор культовых романов «Граф Монте-Кристо», «Три мушкетера», «Королева Марго», «Графиня де Монсоро», «Черный тюльпан» Александр Дюма-отец.

1897 год — первая в мире летчица, совершившая перелет через Атлантику, Амелия Эрхарт.

1899 год — дочь обрусевшего англичанина, советский историк, египтолог Милица Матье.

1904 год — советский адмирал военно-морской министр Герой Советского Союза Николай Кузнецов.

1969 год — американская певица и актриса Дженнифер Лопес.

1982 год — новозеландская актриса, сыгравшая в фильмах «Джейн Эйр», «Храброе сердце Ирены Сендлер», а также известная ролью Роук в киновселенной «Люди Х», Анна Пэкуин.

Дни рождения 24 июля Фото: Hubert Boesl/dpa/Global Look Press

Также в этот день мир покинули

1910 год — русский живописец, известный работами «Лунная ночь на Днепре», «Березовая роща», «Красный закат», «Радуга», «После дождя», «Ладожское озеро», Архип Куинджи.

1992 год — советский хирург, травматолог, разработавший ортопедический аппарат для восстановления опорно-двигательного аппарата после оперативных вмешательств, травм и врожденных дефектов, Гавриил Илизаров.

2010 год — советский режиссер, известный по фильмам «Сережа», «Чайковский», «Время отдыха с субботы до понедельника», «Отец Сергий» Игорь Таланкин.

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