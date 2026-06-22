Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 22 июня 2026 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 22 июня 2026 года

22 июня в России и странах СНГ вспоминают начало Великой Отечественной войны. Православные христиане в эту дату чтят святого Кирилла Александрийского. Из нашего материала вы узнаете, что за мероприятия запланированы на 22 июня 2026 года: какой праздник справляли славяне в древности, кого поздравить с днем ангела, что за торжества отмечают иностранцы.

День памяти и скорби — важная дата 22 июня 2026 года

Для жителей России 22 июня 2026 года — печальный день, когда вспоминают начало Великой Отечественной войны. Разрушительный конфликт длился почти четыре года. По современным оценкам, в СССР погибло около 27 миллионов жителей, большая часть из которых были гражданскими.

В России дата получила название День памяти и скорби. Памятный день календаря утвердил первый президент страны Борис Ельцин. С тех пор 22 июня по всей стране приспускаются знамена и флаги. Официальные лица приносят цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. А еще в этот день можно сходить на исторические лекции, узнать больше о войне, подвигах советских солдат и мирных жителей.

День памяти и скорби Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международные праздники 22 июня 2026 года

Какие праздники выпадают на 22 июня? Последователи зороастризма в эту дату справляют Вайю. Так называют торжество в честь одноименного бога с двойственной природой. Он считается символом борьбы между добром и злом, землей и небом и в мифологии ассоциируется с ветром и воздухом.

Изучим интересные праздники 22 июня 2026 года в иностранных государствах.

День антифашистской борьбы в Хорватии — выпадает на дату, когда, как считают историки, был создан первый партизанский отряд на территории этой страны;

День учителя в Сальвадоре;

Праздник селедки в Нидерландах;

День поколения виндраш в Великобритании. Поколением виндраш в Британии называют иммигрантов из Вест-Индии — эти люди помогли восстановить страну после Второй мировой войны, первый корабль с ними прибыл 22 июня 1948 года.

Памятник в честь первого партизанского отряда Хорватии Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Праздник 22 июня в России из народного календаря: день Кирилла Александрийского

Христиане 22 июня 2026 года, как это часто бывает, чтят память сразу двух святых. В первую очередь дата посвящена памяти святого Кирилла Александрийского. Сегодня его считают одним из Отцов Церкви, выдающимся богословом. В первую очередь святой Кирилл известен как архиепископ Церкви в Александрии (сейчас — Египет). А еще он боролся с еретическим учением — несторианством, спорил с его автором Несторием, архиепископом Константинопольским.

Другой святой с именем Кирилл, которого вспоминают в торжество 22 июня, — преподобный Кирилл Белозерский. Он основал знаменитый Кирилло-Белозерский монастырь на территории современной Вологодской области.

Славяне называли праздник 22 июня Кирилловым днем, или Солнцеворотом, из-за длинного светового дня. В эту дату крестьяне отправлялись в лес собирать первую землянику. Считалось, что ягода сегодня обладает особыми целительными свойствами. А еще в праздник 22 июня в России не было принято заниматься сельским хозяйством. Крестьяне полагали, что растения, посаженные в эту дату, плохо приживутся.

Икона преподобного Кирилла, основателя Кирилло-Белозерского монастыря, в селе Горицы Вологодской области Фото: Илья Тимин/РИА Новости

Приметы на 22 июня: что можно и чего нельзя делать

С праздником 22 июня у славян связано немало примет и обычаев. Наши предки верили, что эта дата отлично подходит для борьбы с вредными привычками. А вот чего нельзя делать сегодня:

ругаться, спорить и ссориться — жизнь пойдет наперекосяк;

убивать комаров — их появится еще больше;

одеваться траурно, в черные вещи — к неприятностям;

оставлять на столе грязные тарелки — устроишь беспорядок во всей жизни.

Славяне придумали несколько примет о погоде и природе, которые связаны с 22 июня 2026 года. Делимся только некоторыми из них:

в лесу слишком много ранних ягод — зима продлится долго и будет холодной;

много муравьев ползает по земле — к солнечным дням;

гроза утром гремит — к отличной погоде;

рожь в поле заколосилась — самое время идти на сенокос.

Приметы на 22 июня: что можно и чего нельзя делать Фото: Shutterstock/FOTODOM

Интересные факты о 22 июня

Мы рассказали, какие праздники справляют 22 июня 2026 года. А теперь вспомним любопытные события, которые произошли в эту дату в разные исторические эпохи:

1675 год — в британском Гринвиче организована королевская обсерватория;

1853 год — Александр Герцен открыл в Лондоне собственную типографию, где печатали революционную литературу;

1876 год — в Испании приняли конституцию;

1889 год — немцы ввели пенсии для стариков;

1941 год — началась Великая Отечественная война, а вместе с ней — героическая оборона крепости в белорусском городе Бресте;

1960 год — СССР и Китай разорвали отношения;

1973 год — и ГДР, и ФРГ стали членами ООН.

Это еще не все праздники 22 июня 2026 года! В эту дату на свет появились инициатор создания Берлинского университета Вильгельм Гумбольдт, первый директор ЮНЕСКО Джулиан Хаксли, писатели Эрих Мария Ремарк и Андрей Некрасов, артисты Наталья Варлей, Мерил Стрип, Светлана Крючкова.

Дни рождения 22 июня: Наталья Варлей Фото: Global Look Press

Именины 22 июня

Завершаем наш рассказ о праздниках 22 июня 2026 года. С днем ангела не забудьте поздравить:

Александра;

Марфу;

Кирилла;

Алексея;

Рафаила;

Ивана;

Марию,

Марианну;

Феклу.

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