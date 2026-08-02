Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 2 августа 2026 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 2 августа 2026 года

2 августа — 214-й день года. В России он непременно сопровождается пышными застольями, гуляньями и купанием в фонтанах. Откуда взялись эти традиции? Какой праздник справляют 2 августа? Какие действия могут спугнуть удачу, если верить приметам? Об этом и многом другом читайте в нашем материале.

День воздушно-десантных войск — праздник 2 августа в России

В России 2 августа — праздник всех причастных к воздушно-десантным войскам. День ВДВ, он же День десантника, официально отмечается с 2006 года. Однако традиция справлять профессиональный праздник голубых беретов появилась раньше, в начале 1990-х. Именно тогда, сразу после распада СССР, ВДВ стали отдельным родом войск.

Почему же День ВДВ отмечают 2 августа? Все просто. Дело в том, что именно 2 августа 1930 года в СССР впервые провели учения с участием вооруженных парашютистов. Команда из 12 солдат с воздуха проникла на установленную территорию для совершения диверсии. Эксперимент доказал перспективность десантных отрядов.

2 августа — День ВДВ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Развитие ВДВ в СССР пошло полным ходом. Не последнюю роль в этом сыграл генерал Василий Маргелов. Он руководил воздушно-десантными войсками более 20 лет. Благодаря ему был расширен круг задач, решаемых десантниками, улучшены подготовка и оснащение отрядов. Поэтому воздушно-десантные войска и сегодня часто называют «войсками дяди Васи».

Праздник 2 августа справляют на широкую ногу. Десантники облачаются в тельняшки, надевают голубые береты и отправляются на встречу с сослуживцами. Их часто можно увидеть в парках — непременно купающимися в фонтанах. В некоторых городах также проводят автопробеги и парады. У мемориалов устраивают торжественное возложение цветов в память о погибших бойцах.

Праздники 2 августа 2026 года в мире

Продолжаем разговор о праздниках 2 августа 2026 года. В Белоруссии и Казахстане, как и в России, справляют День ВДВ. А вот в Сербии празднуют День авиации. Для азербайджанцев это также важная дата: на территории страны отмечается День национального кино.

На этом любопытные неофициальные праздники 2 августа 2026 года не заканчиваются. На эту дату также приходятся:

День сидения на подоконниках;

День рождения почтового ящика;

Праздник мороженого-сэндвича.

2 августа — День мороженого-сэндвича Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ильин день — народный праздник 2 августа

Наравне с Днем ВДВ 2 августа в России — праздник Ильин день. Он связан с поминовением пророка Илии и пришел на смену языческому Дню Перуна. Илия — ветхозаветный пророк, живший в Израильском царстве. Он предсказал голод, обрушившийся, по преданию, на жителей Израиля за поклонение языческим богам. Илия также творил чудеса, в том числе воскрешал мертвых. Праведник при жизни вознесся на небеса: он поднялся с земли на пламенной колеснице. Бойцы ВДВ почитают пророка как своего покровителя.

Среди традиций праздника 2 августа есть как церковные, так и народные обряды. Например, в храмах устраивают службы, посвященные пророку Илие. А бойцы ВДВ организовывают крестные ходы с иконой покровителя. Одновременно с этим принято накрывать пышный стол и зазывать в дом гостей. Раньше в деревнях даже существовала традиция, называемая складчиной. Местные жители скидывались на покупку скотины. Животное забивали, а его мясо шло в блюда для всеобщей трапезы.

2 августа — Ильин день Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приметы на 2 августа: что можно и нельзя делать

Нельзя рассказать, какой праздник справляют 2 августа, не упомянув народные поверья. По примете, в Ильин день нельзя:

впускать в дом бродячих животных — это якобы могут быть злые духи;

плавать в водоемах — можно навлечь на себя несчастья (от простой простуды до смерти);

отказывать в милостыне — скупцов ждет горе;

проводить весь день в работе — можно разгневать Илию.

А вот попасть под дождь в Ильин день — хорошая примета: это якобы сулит крепкое здоровье. В народе также существовала традиция умываться августовским дождем, чтобы защититься от сглаза. Так что 2 августа 2026 года стоит побольше гулять, встретиться с близкими и принять участие в уличных развлечениях. Можно также заняться сбором целебных трав.

Традиции 2 августа Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

2 августа в истории

На 2 августа пришлось немало интересных событий. Например, в начале августа 1933 года испытали первый советский магистральный электровоз. А уже в 2007 году российские научно-исследовательские аппараты «Мир» достигли дна Северного Ледовитого океана и разместили там флаг.

Во второй день августа появились на свет:

Илья Старинов (1900–2000) — военный, называемый советским диверсантом № 1 и дедушкой отечественного спецназа;

Валерий Быковский (1934–2019) — космонавт, трижды совершивший космический полет;

Эдвард Ферлонг (р. 1977) — актер, прославившийся ролью Джона Коннора в боевике «Терминатор 2»;

Ке Сун Хи (р. 1979) — дзюдоистка, первая спортсменка из КНДР, ставшая олимпийской чемпионкой;

Алла Шишкина (р. 1989) — трижды чемпионка Олимпийских игр по синхронному плаванию;

Антон Бабиков (р. 1991) — биатлонист, четырежды чемпион Европы, чемпион мира.

Электровоз Н60-096 Новочеркасского электровозостроительного завода — первый советский магистральный электровоз переменного тока Фото: РИА Новости

Именины 2 августа

Напоследок обратимся к святцам. Именинниками стали:

Итак, мы выяснили, какой праздник справляют 2 августа 2026 года. Его традиции тесно переплетены с гуляньями и дружескими встречами, так что самое время хорошо отдохнуть.

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