Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 13 мая 2026 года

13 мая становится уже 132-м днем 2026 года. Новый год придет через 232 дня. На эту дату выпадает множество локальных, международных, религиозных и специфических праздников. Остановимся подробнее на некоторых из них, а также вспомним историю и узнаем, какие еще праздники можно отметить 13 мая 2026 года.

Какие праздники 13 мая отмечает церковь в России

На 13 мая 2026 года по церковному календарю восточных христиан отмечается несколько праздников.

Одним из самых известных считается день поминовения святого Иакова, одного из последователей Иисуса. В народе этот праздник, отмечаемый 13 мая, называется Яков Теплый. Считается, что Святой Иаков по просьбе Иисуса стал проповедником, который рассказывал язычникам о слове Божьем. Обойдя весь мир и обратив в веру Иисуса множество людей, Иаков вернулся в Иерусалим, где стал жертвой гонений на христиан и был казнен в 44 г. н. э.

В народе этот день прозвали Яков Теплый, потому что день памяти совпадает обычно с периодом, когда окончательно отступают холода и можно не опасаться за то, что урожай погибнет от заморозков.

Еще православные христиане в России отмечают 13 мая день поминовения Святителя Доната. Этот святой жил в середине IV века на территории современной Греции и прославился тем, что якобы умел изгонять бесов и нечистую силу.

Другие праздники, отмечаемые 13 мая 2026 года

13 мая в разных странах и в соответствии с разнообразными традициями в мире будут отмечать еще целый ряд праздников.

День Черноморского флота. Датой появления флота считается день, когда корабли, относившиеся к Азовской флотилии, впервые вошли в Ахтиарскую бухту, — 13 мая 1783 года.

В мире также будут отмечать День одуванчиков. Милые желтые цветы, которые могут стать как поводом для вдохновенного произведения (например, романа «Вино из одуванчиков»), так и причиной ссор с соседями по даче (потому что это сорняк, который нужно регулярно выпалывать). Но если у вас нет ни дачи, ни писательского дара, то можно съездить на лесную лужайку, нарвать одуванчиков и сварить из них варенье.

Еще будут отмечать 13 мая 2026 года День яблочного пирога. Под определение пирога с яблоками попадает не только любимая многими шарлотка, но и штрудель, и открытый пирог, и даже расстегаи с яблоками. Выбирайте, что приготовить, и отмечайте всей семьей.

День фруктового коктейля, который тоже приходится на сегодня, можно вполне совместить с предыдущим праздником. Ограничений по видам фруктов не предусмотрено — все, что душе угодно!

Вегетарианцы и просто любители вкусных закусок и намазок на хлеб сегодня отметят Международный день хумуса. Можно приготовить как классический вариант пасты из нута, так и различные его версии. Допускается устроить батл с другими ценителями хумуса, попробовать пасту каждого кулинара и выбрать победителя.

Поклонники фэнтези, язычества и волшебства сегодня отметят День лепрекона. Надеемся, что виновники торжества смогут исполнить их самые сокровенные желания без обмана.

Также в эту дату отмечают День женского обследования. Здоровье женщины всегда находится только в ее руках. Регулярные осмотры у врачей позволяют не только вовремя выявить различные проблемы, но и сохранить в полной мере красоту и молодость.

Какие исторические праздники и памятные даты приходятся на 13 мая

1497 год — папа римский Александр VI наложил интердикт на правителя Флоренции доминиканского монаха Джироламо Савонаролу. Причиной для отлучения от церкви стала критика доминиканцем роскоши, в которой жили служители католической церкви. Спустя два года Савонаролу казнили, обвинив в ереси.

1637 год — французский государственный и религиозный деятель Арман Жан дю Плесси, более известный как кардинал Ришелье, опасаясь быть заколотым в суматохе на пиру, приказал закруглить все острия кинжалов, которые подавали для нарезания мяса за столом. Таким образом, в истории мирового застольного этикета появился столовый нож.

1754 год — по указу Елизаветы Петровны в столице Российской империи открылся первый банк.

1787 год — из британского порта Портсмут в плавание вышли корабли, перевозившие каторжников. Караван кораблей под командованием капитана Артура Филлипа вскоре успешно достиг берегов Австралии, где преступники основали первую британскую колонию.

1836 год — начало строительства первой в России государственной железной дороги, которая соединила столицу с Царским Селом и Павловском.

1920 год — в Великобритании во время очередной конференции дантистов было впервые заявлено, что сахар является главной причиной гнилых зубов. Чтобы избежать пагубного воздействия сахара, стоматологи рекомендовали пить сухое шампанское после десерта.

1942 год — в блокадном Ленинграде в 07:30 утра Таня Савичева сделала в своем дневнике последнюю запись — о смерти матери. Считается, что позже этот дневник был одной из улик на Нюрнбергском процессе.

1950 год — на трассе «Сильверстоун» в Великобритании состоялась первая гонка первого в истории гран-при «Формулы-1». Первым финиша достиг итальянец Джузеппе Фарина на болиде «Альфа Ромео».

1966 год — группа Rolling Stones записала легендарный сингл Paint it Black, который остается популярен у поклонников и сегодня.

1991 год — в эфир впервые вышла информационная программа «Вести».

В этот день родились:

1221 год — русский князь, выдающийся военачальник, положивший конец набегам и грабежам на северо-западных рубежах Руси, Александр Невский.

1928 год — советский военврач, ликвидатор аварии на ЧАЭС, организатор спасательной операции жителей зараженных территорий Николай Черемухин. Был эвакуирован с места трагедии спустя 2,5 месяца после аварии с диагнозом «хроническая лучевая болезнь».

1937 год — американский фантаст польского происхождения, автор культовых произведений «Долина проклятий», «Хроники Амбера», «Князь света», «Остров мертвых» Роджер Желязны.

1939 год — американский актер, известный по ролям в лентах «Бешеные псы», «Красный Дракон», «От заката до рассвета», «Пианино», «Таксист», Харви Кейтель.

1942 год — советский космонавт дважды Герой Советского Союза, ставший прототипом главного героя картины «Салют-7», которого сыграл Владимир Вдовиченков, Владимир Джанибеков.

1950 год — американский музыкант Стивленд Хардэуэй Моррис, известный всему миру под псевдонимом Стиви Уандер.

1985 год — британский актер, известный российскому зрителю по роли Рамси Болтона в сериале «Игра Престолов», Иван Реон.

1986 год — британский актер, известный по фильмам «Помни меня», «Воды слонам!», «Довод», «Отголоски прошлого», «Маяк», Роберт Паттинсон.

Также в этот день мир покинули:

1930 год — норвежский исследователь Северного полюса Фритьоф Нансен.

1961 год — американский актер, известный по картинам «Любовь после полудня», «Ровно в полдень», «Познакомьтесь с Джоном Доу», «Мистер Дидс переезжает в город», «Желание», Гэри Купер.

2023 год — советский и российский тележурналист Эдуард Сагалаев.

