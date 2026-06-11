Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 11 июня 2026 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 11 июня 2026 года

11 июня станет уже 162-м днем 2026 года. Новогодние празднества будем отмечать через 203 дня. На Руси чтили память преподобной великомученицы Феодосии, во всем мире отмечают День памяти домашних животных, в Европе — День розового вина. Узнаем, какие еще праздники можно отметить сегодня, 11 июня 2026 года.

Какие праздники отмечают православные в России 11 июня

Восточные христиане 11 июня чтят память великомученицы Феодосии. Девушка жила в VIII веке, происходила из зажиточной семьи, а после смерти родителей приняла постриг, пожертвовав богатства в пользу бедных. Когда в Константинополе начались гонения на христиан, императорские воины по приказу правителя Льва III Исавра пришли к Медным воротам города, чтобы снять с них икону Спасителя. На защиту святыни встали монахини, однако все они были убиты солдатами. Феодосия погибла от пыток солдат, а спустя некоторое время на месте ее захоронения стали происходить чудесные исцеления паломников, которые приходили поклониться гробнице монахини.

Считалось, что на Руси в этот день появлялись первые колосья на полях с ростками ржи. Поэтому в народе праздник 11 июня стали называть Феодосия Колосяница.

Другие праздники и важные даты 11 июня в России и мире

В России и во всем мире 11 июня отмечается еще целый ряд мирских праздников и важных дат.

В мире в этот день отмечают День памяти домашних животных. Питомцы живут намного меньше человека, и за нашу жизнь мы нередко успеваем похоронить несколько любимцев. Но память о них остается с нами навсегда.

Во Франции, да и во многих других странах, 11 июня отмечают праздник — День Жака-Ива Кусто, приуроченный к его дню рождения. Этот человек не только изобрел акваланг, но и открыл целый подводный мир для миллионов любителей дайвинга, ученых, военных и искателей приключений. Именно благодаря французскому исследователю человечеству удалось получить почти все современные знания о морях и океанах.

Также во всем мире 11 июня 2026 года будут отмечать День ягуара. Главная цель праздника — привлечь внимание к этим представителям кошачьих из рода пантер. Несмотря на различные меры по охране их природной среды обитания и борьбе с браконьерами, популяция пятнистых кошек по-прежнему находится на грани исчезновения.

Праздники 11 июня Фото: Jürgen & Christine Sohns/imagebroker/Global Look Press

В России этот день проходит под знаком борьбы с рассеянным склерозом. Тяжелое аутоиммунное заболевание ежегодно лишает возможности жить полноценной жизнью тысячи людей. Медики напоминают, что своевременные обследования у лечащего врача могут помочь выявить тревожные симптомы и начать лечение на ранних стадиях болезни.

В Европе сегодня будут праздновать День розового вина. Этот напиток изготавливают как из красного винограда, так и из его смеси с белым. Полученные сорта отличаются особым вкусом и ароматом и в умеренных количествах не наносят особого вреда здоровью.

Еще 11 июня можно отметить День неукротимой страсти или День поиска новой звезды. Идеальное комбо для тех, кто переживает период влюбленности.

А в Аргентине сегодня отмечают День соседа. Плохие соседи могут превратить вашу жизнь в невыносимую пытку с громкой музыкой, плачущими детьми и перфоратором по утрам. Если же отношения с соседями сложились удачно, то можно считать, что вы обрели новых родственников. Соседи могут присмотреть за котиком и полить цветы, пока вы в отпуске, купить продукты и лекарства, когда вы болеете, и даже занять место на парковке, если вы поздно возвращаетесь домой и беспокоитесь о свободном пятачке для автомобиля.

Какие исторические праздники и памятные даты отметят 11 июня 2026 года

11 июня 2026 года отметят целый ряд исторических праздников и значимых дат.

1496 год — несмотря на совершенные открытия, Христофор Колумб, вернувшийся из очередного плавания, заслужил немилость испанской королевы Изабеллы I Кастильской за то, что так и не отыскал морской путь в Китай.

1580 год — на месте нынешнего Буэнос-Айреса испанские колонисты основали поселение.

Памятные даты 11 июня Фото: Jeremy Graham/imagebroker.com/Global Look Press

1770 год — корабль Джеймса Кука причалил к суше у побережья Австралии, которая позже получила название Большой Барьерный риф.

1826 год — в Москве начала работу первая лечебница, специализировавшаяся на лечении заболеваний глаз.

1889 год — в Америке изобретатели Джеймс Садгвар и Джон Перди сконструировали первую в мире модель складного стула.

1965 год — участники группы The Beatles были награждены орденом Британской империи по указу королевы Елизаветы II.

1982 год — в кинотеатрах Америки начался показ ленты Стивена Спилберга «Инопланетянин», которая при бюджете $10 млн собрала в прокате более $650 млн.

В этот день появились на свет:

1811 год — русский литературный критик, на работах которого ранее был практически основан курс литературы в старших классах, Виссарион Белинский.

1910 год — французский исследователь океанов, создатель акваланга Жак-Ив Кусто.

Дни рождения 11 июня Фото: Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

1943 год — советский актер, эмигрант, известный по русским фильмам «Метель», «Обыкновенное чудо», «Сказка о царе Салтане», «Джентльмены удачи» и американским лентам «Красная жара», «Дикая орхидея», «Тринадцать дней», Олег Видов.

1959 год — английский актер, наиболее известный в России по роли доктора Хауса в одноименном телесериале, Хью Лори.

1969 год — американский актер, ставший популярным во всем мире после исполнения роли Тириона Ланнистера в сериале «Игра престолов», Питер Динклэйдж.

Также в этот день мир покинули:

1936 год — американский фантаст, автор серии книг о британском путешественнике Соломоне Кейне, Роберт Ирвин Говард.

1970 год — политик, председатель Временного правительства в 1917 году, один из инициаторов денежной реформы, благодаря чему банкноты нового образца получили в народе название «керенки», Александр Керенский.

2009 год — советский писатель, написавший в соавторстве с братом Аркадием роман «Эра милосердия», который лег в основу фильма «Место встречи изменить нельзя…», Георгий Вайнер.

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