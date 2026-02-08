Зимняя Олимпиада — 2026
08 февраля 2026 в 12:08

Сколько хранится суп в холодильнике и что будет, если съесть просрочку

Сколько может храниться суп в холодильнике — учим безопасные сроки
Многие хозяйки варят суп впрок, но важно знать правила его хранения. Сколько хранится суп в холодильнике: безопасный срок составляет от 2 до 3 дней при температуре +2–6 ℃. Этого времени достаточно, чтобы первое блюдо сохранило свежесть и не навредило здоровью.

При комнатной температуре мясные супы портятся уже через 3-4 часа, особенно в теплое время года. Овощные варианты без мяса могут продержаться чуть дольше — до 5-6 часов, но лучше не рисковать и убирать готовое блюдо в холод сразу после остывания.

Разные супы имеют свои особенности хранения. Куриный суп и борщ остаются свежими 2-3 дня, солянка благодаря кислой среде может простоять до 4 дней, рассольник — около 3 дней, а щи из свежей капусты лучше съесть за 2 дня.

Сколько хранится суп в холодильнике, во многом зависит от состава: наваристые мясные бульоны портятся быстрее легких овощных, а добавление сметаны или сливок сокращает срок годности до 1-2 дней.

Просроченный суп опасен пищевым отравлением. Бактерии активно размножаются в питательной среде, вызывая расстройство желудка, тошноту и более серьезные последствия для организма.

Итак, храните первые блюда в холодильнике не дольше 2-3 дней, учитывайте состав и всегда проверяйте свежесть перед разогревом: если появился кисловатый запах или изменился цвет — лучше не рискуйте. Соблюдение простых правил поможет избежать неприятностей и наслаждаться вкусной домашней едой без опасений за здоровье.

