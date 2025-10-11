Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
11 октября 2025 в 08:30

Как выбрать незамерзайку на зиму: советы автомобилистам

Как выбрать незамерзайку на зиму: советы автомобилистам Как выбрать незамерзайку на зиму: советы автомобилистам Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С наступлением холодов каждый автомобилист задумывается о замене летней омывающей жидкости на зимнюю. Незамерзайка — это специальная стеклоомывающая жидкость на основе спиртов, которая не замерзает при отрицательных температурах и обеспечивает чистоту лобового стекла в морозы. Применять ее необходимо уже при температуре воздуха около +5 градусов, чтобы избежать замерзания обычной воды в бачке омывателя.

Выбор незамерзайки на зиму требует внимания к составу и температурным характеристикам. Качественная жидкость изготавливается на основе изопропилового спирта, который безопасен для человека, хотя и обладает специфическим запахом. В состав также входят вода, моющие присадки, этиленгликоль, ароматизаторы и красители. Избегайте средств на основе метанола — он опасен для здоровья и запрещен.

Для поздней осени подойдут жидкости с температурой замерзания до –15 °C, а зимой лучше использовать составы, рассчитанные на –25 °C и ниже. В особо суровые морозы применяйте концентраты, которые выдерживают до –30–40 °C. Заливать незамерзайку следует в специальный бачок под капотом, обычно расположенный возле правого или левого крыла автомобиля. Горловина бачка чаще всего обозначена синим или голубым цветом с символом омывателя. Наливайте жидкость аккуратно через воронку, не проливая на проводку и ремни.

Если незамерзайки нет под рукой, временно можно использовать разбавленный изопропиловый спирт с водой, но это не лучшее решение. Весной остатки незамерзайки сливать необязательно — достаточно постепенно расходовать ее и доливать летнюю жидкость или воду. Правильный выбор незамерзайки на зиму обеспечит безопасность и комфорт вождения в холодное время года.

Ранее мы рассказывали, когда нужно менять резину на авто.

зима
советы
автомобилисты
машины
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Горящая фура перекрыла трассу и устроила 12-километровую пробку
Медведев раскрыл, что означает для России поддержка СВО со стороны КНДР
Белый дом продолжил массовую «чистку» сотрудников на фоне шатдауна
Кулинарный антиквариат: сырники по ГОСТу
Раскрыто число жертв взрыва на заводе по производству боеприпасов для ВСУ
Как выбрать незамерзайку на зиму: советы автомобилистам
Стало известно, какой нацпроект в России получит больше на 144 млрд
Украинцы ударились в панику из-за эвакуации в Днепропетровской области
Кыстыбый с картофелем и сыром за 15 минут — идеальные татарские лепешки
Появились кадры задержания жителя Донецка за призывы к терроризму
Сотни протестующих на митинге во Владивостоке попали на видео
За что штрафуют водителей в Москве: скидки при уплате, изъятие прав
Наступление ВС РФ вынудило ВСУ перебросить в Харьковскую область наемников
Житель Донецка пойдет под суд за призывы к терроризму
Российские силы наступают широким фронтом на один из населенных пунктов ДНР
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 11 октября: инфографика
Сотни протестующих вышли с плакатами на митинг во Владивостоке
В Британии нашли причину «мрачных слов» западных стран о конфликте с РФ
Почти полсотни дронов атаковали Россию минувшей ночью
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 11 октября
Дальше
Самое популярное
Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно
Общество

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.