Как выбрать незамерзайку на зиму: советы автомобилистам

С наступлением холодов каждый автомобилист задумывается о замене летней омывающей жидкости на зимнюю. Незамерзайка — это специальная стеклоомывающая жидкость на основе спиртов, которая не замерзает при отрицательных температурах и обеспечивает чистоту лобового стекла в морозы. Применять ее необходимо уже при температуре воздуха около +5 градусов, чтобы избежать замерзания обычной воды в бачке омывателя.

Выбор незамерзайки на зиму требует внимания к составу и температурным характеристикам. Качественная жидкость изготавливается на основе изопропилового спирта, который безопасен для человека, хотя и обладает специфическим запахом. В состав также входят вода, моющие присадки, этиленгликоль, ароматизаторы и красители. Избегайте средств на основе метанола — он опасен для здоровья и запрещен.

Для поздней осени подойдут жидкости с температурой замерзания до –15 °C, а зимой лучше использовать составы, рассчитанные на –25 °C и ниже. В особо суровые морозы применяйте концентраты, которые выдерживают до –30–40 °C. Заливать незамерзайку следует в специальный бачок под капотом, обычно расположенный возле правого или левого крыла автомобиля. Горловина бачка чаще всего обозначена синим или голубым цветом с символом омывателя. Наливайте жидкость аккуратно через воронку, не проливая на проводку и ремни.

Если незамерзайки нет под рукой, временно можно использовать разбавленный изопропиловый спирт с водой, но это не лучшее решение. Весной остатки незамерзайки сливать необязательно — достаточно постепенно расходовать ее и доливать летнюю жидкость или воду. Правильный выбор незамерзайки на зиму обеспечит безопасность и комфорт вождения в холодное время года.

