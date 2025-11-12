Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 18:27

Засолка сала в рассоле: пошаговый рецепт нежного и ароматного деликатеса

Засолка сала в рассоле: пошаговый рецепт нежного и ароматного деликатеса Засолка сала в рассоле: пошаговый рецепт нежного и ароматного деликатеса Фото: Shutterstock/Fotodom

Сало — это не просто продукт, это часть кулинарной культуры. Его можно жарить, коптить, но особую популярность получила засолка. Этот способ делает сало мягким, нежным и придает ему изумительный аромат.

Этот простой рецепт поможет вам создать сало, которое станет любимым лакомством на вашем столе. Сочное, ароматное и душевное — попробуйте, и вы больше не захотите покупать готовый продукт в магазине!

Ингредиенты

  • Сало — 1 кг
  • Вода — 1 л
  • Соль — 200 г (крупная, нейодированная)
  • Лавровый лист — 4–5 шт.
  • Черный перец горошком — 10 шт.
  • Душистый перец горошком — 5 шт.
  • Чеснок — 5–6 зубчиков
  • Специи (паприка, кориандр, тмин) — на свой вкус

Пошаговый рецепт

  1. Выберите свежее сало с плотной кожей, желательно с толщиной 2–4 см. Порежьте его кусочками размером 10–12 см для удобства засолки. Промойте и обсушите салфетками или бумажным полотенцем.
  2. Налейте один литр воды в кастрюлю, посолите и доведите до кипения, перемешивая до полного растворения. Опустите в кипящий рассол лавровый лист, черный и душистый перец. Варите 3–5 минут. После остудите до комнатной температуры.
  3. Уложите куски сала в банку из стекла или эмалированную кастрюлю. Между кусками сала разложите нарезанные ломтиками зубчики чеснока. Залейте кусочки сала рассолом, чтобы жидкость его полностью покрывала. При необходимости придавите гнетом (например, тарелкой с грузом), чтобы куски не всплывали.
  4. Оставьте сало при комнатной температуре на два-три дня для начальной засолки. После переставьте в холодильник и дайте настояться примерно три — пять дней.
  5. Когда сало хорошо пропитается рассолом, выньте его из жидкости и высушите салфетками. После натрите специями или оставьте как есть. Затем оберните в пергамент или пленку и храните в морозильнике.
  6. Перед подачей нарежьте сало тонкими ломтиками. Оно прекрасно сочетается с черным хлебом и маринованными огурцами.

Советы для идеального результата

  • Если хотите ускорить процесс засолки, нарежьте сало более мелкими кусками.
  • Для пикантности добавьте острый перец или смесь сухих трав в рассол.
  • Сало в рассоле хранится в холодильнике до двух-трех недель, но его можно заморозить для более длительного хранения.

Ранее мы поделились рецептом приготовления слабосоленой красной рыбы.

блюда
блюдо
деликатес
деликатесы
рецепт
рецепты
сало
Александра Вкусова
А. Вкусова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Белоруссии решили ввести налог для богатых
Санкции Канады против России сравнили с противомоскитной сеткой на подлодке
Переводы самому себе по СБП начнут блокировать: что известно, кого коснется
Педофил набросился на школьницу и попал на видео
Развод, критика СВО, «Жди меня»: как живет Татьяна Арнтгольц
Белые медведи растерзали вышедшего к ним фотографа
Ушаков сообщил о контактах России и США на различных уровнях
Гениталии против няни: помилованный Трампом наркоторговец снова за решеткой
В Госдуме назвали регионы, в которых запретят продажу вейпов
Том Фелтон вернулся к роли Драко Малфоя спустя 19 лет
В российской школе ученики заболели гепатитом А
В Германии признались в истощении экономических резервов
Прокуратура раскрыла причину масштабного взрыва в Ачинске
Хирург рассказал о неочевидных признаках заражения газовой гангреной
Раскрыты данные о «человеческом сафари» в Сараево
Евродепутат анонсировал визит в Россию
Лихачев рассказал о ситуации на Запорожской АЭС
В Раде раскрыли, с кем неоднократно спала министр энергетики Украины
Сын сбагрил отца психиатру ради дома: врач скорой раскрыл преступную схему
Рецепт тушеной капусты без мяса на сковороде: витаминный гарнир
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.