Засолка сала в рассоле: пошаговый рецепт нежного и ароматного деликатеса

Сало — это не просто продукт, это часть кулинарной культуры. Его можно жарить, коптить, но особую популярность получила засолка. Этот способ делает сало мягким, нежным и придает ему изумительный аромат.

Этот простой рецепт поможет вам создать сало, которое станет любимым лакомством на вашем столе. Сочное, ароматное и душевное — попробуйте, и вы больше не захотите покупать готовый продукт в магазине!

Ингредиенты

Сало — 1 кг

Вода — 1 л

Соль — 200 г (крупная, нейодированная)

Лавровый лист — 4–5 шт.

Черный перец горошком — 10 шт.

Душистый перец горошком — 5 шт.

Чеснок — 5–6 зубчиков

Специи (паприка, кориандр, тмин) — на свой вкус

Пошаговый рецепт

Выберите свежее сало с плотной кожей, желательно с толщиной 2–4 см. Порежьте его кусочками размером 10–12 см для удобства засолки. Промойте и обсушите салфетками или бумажным полотенцем. Налейте один литр воды в кастрюлю, посолите и доведите до кипения, перемешивая до полного растворения. Опустите в кипящий рассол лавровый лист, черный и душистый перец. Варите 3–5 минут. После остудите до комнатной температуры. Уложите куски сала в банку из стекла или эмалированную кастрюлю. Между кусками сала разложите нарезанные ломтиками зубчики чеснока. Залейте кусочки сала рассолом, чтобы жидкость его полностью покрывала. При необходимости придавите гнетом (например, тарелкой с грузом), чтобы куски не всплывали. Оставьте сало при комнатной температуре на два-три дня для начальной засолки. После переставьте в холодильник и дайте настояться примерно три — пять дней. Когда сало хорошо пропитается рассолом, выньте его из жидкости и высушите салфетками. После натрите специями или оставьте как есть. Затем оберните в пергамент или пленку и храните в морозильнике. Перед подачей нарежьте сало тонкими ломтиками. Оно прекрасно сочетается с черным хлебом и маринованными огурцами.

Советы для идеального результата

Если хотите ускорить процесс засолки, нарежьте сало более мелкими кусками.

Для пикантности добавьте острый перец или смесь сухих трав в рассол.

Сало в рассоле хранится в холодильнике до двух-трех недель, но его можно заморозить для более длительного хранения.

