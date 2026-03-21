Заливной пирог с капустой на кефире: просто, быстро и безумно вкусно

Заливной пирог с капустой на кефире
Заливной пирог с капустой на кефире — находка для любителей несладкой выпечки. Он готовится быстро и из доступных ингредиентов, но получается невероятно вкусным! Делимся рецептом угощения на скорую руку, которое покорит ваше сердце.

Ингредиенты

Для теста:

  • кефир — 350 мл;
  • яйца — 2 шт.;
  • растительное масло — 1 ст. л. + для смазывания формы;
  • мука высшего сорта — 2 стакана по 200 мл;
  • сахар — 2 ч. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сода — 1 ч. л.

Для начинки:

  • белокочанная капуста — 250 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • растительное масло — 1 ст. л.;
  • перец, соль — на свой вкус.

Способ приготовления

Кочан нашинкуйте соломкой потоньше, обжарьте в масле до мягкости. Яйца взбейте вилкой и влейте к капусте, приправьте солью и перцем и, не переставая помешивать, жарьте 5 минут. Оставьте начинку остывать.

В отдельной емкости смешайте кефир с яйцами, следом введите муку с солью и сахаром, хорошенько перемешайте венчиком. Далее влейте масло, всыпьте соль и снова перемешайте тесто.

Влейте половину теста в форму для выпечки, смазанную маслом. Вторым слоем распределите начинку. Залейте остатками теста. Выпекайте 10 минут на 220 градусах. Затем убавьте температуру до 200 градусов и выпекайте еще 30 минут.

Капустный пирог готов! Он в равной степени вкусный как в горячем, так и в холодном виде!

Елизавета Макаревич
