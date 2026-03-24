Заливной пирог с фаршем на кефире: вкус, который удивит всех гостей

Заливной пирог с фаршем на кефире — это идеальный вариант для быстрого ужина или перекуса. Он готовится просто, а тесто получается мягким и воздушным. Этот рецепт обязательно понравится тем, кто любит вкусную домашнюю выпечку без лишних хлопот.

Ингредиенты

Для теста:

250 мл кефира;

2 яйца;

200 граммов муки;

1 ч. л. разрыхлителя;

1/2 ч. л. соли;

2 ст. л. растительного масла.

Для начинки:

200 граммов фарша (можно использовать говяжий, свиной или смешанный);

1 луковица;

2 зубчика чеснока;

соль, перец и зелень на свой вкус.

Заливной пирог с фаршем на кефире: вкус, который удивит всех гостей

Способ приготовления

Луковицу чистим и мелко режем. Разогреваем сковородку с небольшим количеством масла и обжариваем лук, пока он не станет золотистым. Добавляем фарш, разминаем его лопаткой и жарим, пока он не поменяет цвет. В конце добавляем заранее порубленный чеснок, соль, перец и зелень. Тщательно перемешиваем и снимаем с плиты. В большой емкости взбиваем яйца с солью. Вливаем кефир и масло, хорошо перемешиваем. Высыпаем муку с разрыхлителем и замешиваем тесто, пока оно не станет однородным. По консистенции тесто должно быть похоже на сметану. Разогреваем духовой шкаф до 180 °C. Форму для запекания смазываем маслом. Выливаем половину теста в форму, после равномерно распределяем начинку. В конце заливаем оставшимся тестом. Разравниваем поверхность. Выпекаем пирог примерно 40 минут до золотистой корочки. Готовность можно проверить шпажкой — если она сухая, то пирог готов. Даем пирогу чуть-чуть остыть, затем нарезаем его на порционные куски. Наслаждаться вкусом пирога можно и в теплом, и в холодном виде. Он прекрасно сочетается со сметаной или овощами.

Кефир для заливного пирога с фаршем Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Советы по приготовлению

Вместо кефира можно использовать простоквашу или натуральный йогурт.

В начинку можно добавить грибы, болгарский перец или натертый сыр для более насыщенного вкуса.

Для румяной корочки перед выпечкой можно посыпать пирог кунжутом.

