Заливной пирог с фаршем на кефире — это идеальный вариант для быстрого ужина или перекуса. Он готовится просто, а тесто получается мягким и воздушным. Этот рецепт обязательно понравится тем, кто любит вкусную домашнюю выпечку без лишних хлопот.
Ингредиенты
Для теста:
- 250 мл кефира;
- 2 яйца;
- 200 граммов муки;
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- 1/2 ч. л. соли;
- 2 ст. л. растительного масла.
Для начинки:
- 200 граммов фарша (можно использовать говяжий, свиной или смешанный);
- 1 луковица;
- 2 зубчика чеснока;
- соль, перец и зелень на свой вкус.
Заливной пирог с фаршем на кефире: вкус, который удивит всех гостей
Способ приготовления
- Луковицу чистим и мелко режем. Разогреваем сковородку с небольшим количеством масла и обжариваем лук, пока он не станет золотистым. Добавляем фарш, разминаем его лопаткой и жарим, пока он не поменяет цвет. В конце добавляем заранее порубленный чеснок, соль, перец и зелень. Тщательно перемешиваем и снимаем с плиты.
- В большой емкости взбиваем яйца с солью. Вливаем кефир и масло, хорошо перемешиваем. Высыпаем муку с разрыхлителем и замешиваем тесто, пока оно не станет однородным. По консистенции тесто должно быть похоже на сметану.
- Разогреваем духовой шкаф до 180 °C. Форму для запекания смазываем маслом. Выливаем половину теста в форму, после равномерно распределяем начинку. В конце заливаем оставшимся тестом. Разравниваем поверхность.
- Выпекаем пирог примерно 40 минут до золотистой корочки. Готовность можно проверить шпажкой — если она сухая, то пирог готов.
- Даем пирогу чуть-чуть остыть, затем нарезаем его на порционные куски. Наслаждаться вкусом пирога можно и в теплом, и в холодном виде. Он прекрасно сочетается со сметаной или овощами.
Кефир для заливного пирога с фаршем
Советы по приготовлению
- Вместо кефира можно использовать простоквашу или натуральный йогурт.
- В начинку можно добавить грибы, болгарский перец или натертый сыр для более насыщенного вкуса.
- Для румяной корочки перед выпечкой можно посыпать пирог кунжутом.
