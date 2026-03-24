Заливной пирог с фаршем на кефире: вкус, который удивит всех гостей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Заливной пирог с фаршем на кефире — это идеальный вариант для быстрого ужина или перекуса. Он готовится просто, а тесто получается мягким и воздушным. Этот рецепт обязательно понравится тем, кто любит вкусную домашнюю выпечку без лишних хлопот.

Ингредиенты

Для теста:

  • 250 мл кефира;
  • 2 яйца;
  • 200 граммов муки;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • 1/2 ч. л. соли;
  • 2 ст. л. растительного масла.

Для начинки:

  • 200 граммов фарша (можно использовать говяжий, свиной или смешанный);
  • 1 луковица;
  • 2 зубчика чеснока;
  • соль, перец и зелень на свой вкус.

Способ приготовления

  1. Луковицу чистим и мелко режем. Разогреваем сковородку с небольшим количеством масла и обжариваем лук, пока он не станет золотистым. Добавляем фарш, разминаем его лопаткой и жарим, пока он не поменяет цвет. В конце добавляем заранее порубленный чеснок, соль, перец и зелень. Тщательно перемешиваем и снимаем с плиты.
  2. В большой емкости взбиваем яйца с солью. Вливаем кефир и масло, хорошо перемешиваем. Высыпаем муку с разрыхлителем и замешиваем тесто, пока оно не станет однородным. По консистенции тесто должно быть похоже на сметану.
  3. Разогреваем духовой шкаф до 180 °C. Форму для запекания смазываем маслом. Выливаем половину теста в форму, после равномерно распределяем начинку. В конце заливаем оставшимся тестом. Разравниваем поверхность.
  4. Выпекаем пирог примерно 40 минут до золотистой корочки. Готовность можно проверить шпажкой — если она сухая, то пирог готов.
  5. Даем пирогу чуть-чуть остыть, затем нарезаем его на порционные куски. Наслаждаться вкусом пирога можно и в теплом, и в холодном виде. Он прекрасно сочетается со сметаной или овощами.

Кефир для заливного пирога с фаршем Кефир для заливного пирога с фаршем Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Советы по приготовлению

  • Вместо кефира можно использовать простоквашу или натуральный йогурт.
  • В начинку можно добавить грибы, болгарский перец или натертый сыр для более насыщенного вкуса.
  • Для румяной корочки перед выпечкой можно посыпать пирог кунжутом.

Ранее мы поделились рецептом вкуснейшей татарской выпечки с картофельным пюре.
Никаких дрожжей и расстойки: пасхальный кулич за 1 час с выпечкой — мягкий и не крошится
Александра Вкусова
