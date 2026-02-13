Зимняя Олимпиада — 2026
Веганский кебаб покорит всех: простой рецепт

Веганский кебаб покорит всех: простой рецепт
Хотите сочный кебаб, но без мяса? Веганский кебаб — это отличная альтернатива, которая порадует любителей вкусной и этичной еды. Готовится быстро из простых продуктов.

Ингредиенты (на 4 порции): 400 г тофу, 2 болгарских перца, 2 цукини, 1 красный лук, 200 г шампиньонов, 3 ст. л. оливкового масла, 2 ст. л. соевого соуса, 1 ч. л. паприки, 1 ч. л. кумина, соль, специи.

Разогрейте духовку до 200°C. Нарежьте тофу кубиками, сбрызните маслом, соевым соусом, паприкой и кумином, оставьте мариноваться 15 минут. Нашинкуйте овощи крупно, перемешайте с тофу. Нанижите на шпажки, запекайте 20–25 минут, перевернув раз. Подавать с свежим салатом или хумусом.

Попробуйте этот веганский кебаб на пикнике — гости будут в восторге! Легко, полезно и невероятно вкусно. Готовьте с радостью!

Калорийность: 280 ккал на 100 г.

Ранее мы поделились рецептом веганского салата цезарь с тофу.

