Такого пирога вы еще не ели — пошаговый рецепт грузинской ачмы

Предлагаем побаловать себя и свою семью аппетитным рецептом пирога из грузинской кухни. Ачма с сыром получается не только вкусной, но и сытной. Такой пирог удобно брать с собой на работу и в школу. Попробуйте!

Для готовки вам понадобятся

Мука — 1 кг

Вода — 250 мл

Сулугуни — 1 кг

Мягкий сыр (подойдет адыгейский или имеретинский) — 500 г

Яйцо — 5 шт.

Масло сливочное — 100 г

Соль — ½ чайной ложки

Способ приготовления

Форму для запекания хорошо смазать растительным маслом. В миску влить теплую воду. Смешать с яйцами комнатной температуры и небольшим количеством растительного масла. После — добавить муку. Тесто должно получиться эластичным. Раскатываем готовое тесто в широкий пласт и делим на восемь кусков. Важно, чтобы один из них был чуть больше остальных. Сначала поработаем с ним. Больший кусочек раскатываем в широкий пласт и выкладываем в форму для запекания. Обратите внимание — края теста должны свисать с боков посуды. Оставшиеся кусочки раскатываем. Шесть из них предстоит отварить в кипящей воде. Один следует отложить в сторону. В кипящую воду по очереди погружаем листы теста. Варим около 2 минут, затем вынимаем и сразу же кладем в холодную воду. После — вынимаем тесто на сухую поверхность. Чтобы приготовить начинку, нужно натереть на крупной терке сулугуни, имеретинский сыр и сливочное масло, а затем тщательно перемешать все ингредиенты. На дно формы для запекания выкладываем немного сыра, сверху — вареное тесто, вновь сыр, и так до тех пор, пока тесто не закончится. Накрываем ачму оставшимся сырым пластом теста. Свисающими краями накрываем пирог. Делим блюдо на одинаковые квадраты, не доходя до конца нижнего слоя. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут. Удачи!

