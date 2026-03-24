Свиная рулька в фольге из духовки: пошаговый  рецепт антуражного ужина

Предлагаем разнообразить привычные ужины ярким блюдом, своим ароматом и видом отсылающим к средневековому пиру. Речь идет о свиной рульке в фольге из духовки. По этому пошаговому рецепту удивить семью необычным ужином получится у каждой хозяйки.

Подавать свиную рульку в фольге из духовки советуем вместе со свежей зеленью, картофелем с травами и паприкой под овощным соусом. Можно приготовить его из печеных перцев. Попробуйте!

Ингредиенты

Рулька свиная — 1 кг

Масло растительное — 30 мл

Горчица — 30 г

Чесночные дольки — 5 шт.

Мед — 20 г

Луковица — 1 шт.

Соевый соус — 45 мл

Любимая смесь специй — на вкус

Соль — на вкус

Свиная рулька, запеченная в фольге Фото: Shutterstock/FOTODOM

Способ приготовления

Прогреть духовку до 180 градусов. Мясо следует промыть, при необходимости — опалить остатки шерсти. Обсушить рульку полотенцем. Сухие ингредиенты смешать в отдельной тарелочке. Добавить к ним мед, масло и соевый соус. В мясе широким ножом сделать надрезы. Достаточно будет проткнуть рульку со всех сторон. Чуть позже вернемся к получившимся бороздкам. Полить рульку пряным маринадом. Постарайтесь тщательно промазать мясо. Овощи мелко порезать. Берем рульку. В те места, где побывал нож, необходимо положить лук и чеснок. Оборачиваем мясо фольгой. За время работы с мясом духовка должна была хорошо разогреться. Убираем рульку на несколько часов в печь. Готовность можно проверить ножом. Перед подачей выньте мясо из фольги. Пусть оно полежит в духовке до образования корочки. Приятного аппетита!

Свиная рулька в духовке Фото: Shutterstock/FOTODOM

Свиная рулька, запеченная в фольге: калорийность

100 граммов свиной рульки — около 290–300 килокалорий;

столовая ложка горчицы — около 10 килокалорий;

столовая ложка меда — около 60 килокалорий;

столовая ложка соевого соуса — около 10 килокалорий;

столовая ложка оливкового масла — около 120 килокалорий.

Приблизительная калорийность на 100 граммов готового блюда — около 250–300 килокалорий.

Важно: калорийность может изменяться в зависимости от веса рульки, а также добавленных ингредиентов и их количества.

