Свиная рулька в фольге из духовки: пошаговый  рецепт антуражного ужина

Предлагаем разнообразить привычные ужины ярким блюдом, своим ароматом и видом отсылающим к средневековому пиру. Речь идет о свиной рульке в фольге из духовки. По этому пошаговому рецепту удивить семью необычным ужином получится у каждой хозяйки.
Подавать свиную рульку в фольге из духовки советуем вместе со свежей зеленью, картофелем с травами и паприкой под овощным соусом. Можно приготовить его из печеных перцев. Попробуйте!
Ингредиенты
- Рулька свиная — 1 кг
- Масло растительное — 30 мл
- Горчица — 30 г
- Чесночные дольки — 5 шт.
- Мед — 20 г
- Луковица — 1 шт.
- Соевый соус — 45 мл
- Любимая смесь специй — на вкус
- Соль — на вкус
Свиная рулька, запеченная в фольге
Способ приготовления
- Прогреть духовку до 180 градусов.
- Мясо следует промыть, при необходимости — опалить остатки шерсти.
- Обсушить рульку полотенцем.
- Сухие ингредиенты смешать в отдельной тарелочке. Добавить к ним мед, масло и соевый соус.
- В мясе широким ножом сделать надрезы. Достаточно будет проткнуть рульку со всех сторон. Чуть позже вернемся к получившимся бороздкам.
- Полить рульку пряным маринадом. Постарайтесь тщательно промазать мясо.
- Овощи мелко порезать.
- Берем рульку. В те места, где побывал нож, необходимо положить лук и чеснок. Оборачиваем мясо фольгой.
- За время работы с мясом духовка должна была хорошо разогреться. Убираем рульку на несколько часов в печь. Готовность можно проверить ножом.
- Перед подачей выньте мясо из фольги. Пусть оно полежит в духовке до образования корочки. Приятного аппетита!
Свиная рулька в духовке
Свиная рулька, запеченная в фольге: калорийность
- 100 граммов свиной рульки — около 290–300 килокалорий;
- столовая ложка горчицы — около 10 килокалорий;
- столовая ложка меда — около 60 килокалорий;
- столовая ложка соевого соуса — около 10 килокалорий;
- столовая ложка оливкового масла — около 120 килокалорий.
Приблизительная калорийность на 100 граммов готового блюда — около 250–300 килокалорий.
Важно: калорийность может изменяться в зависимости от веса рульки, а также добавленных ингредиентов и их количества.
