Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 марта 2026 в 10:30

Свиная рулька в фольге из духовки: пошаговый  рецепт антуражного ужина

Свиная рулька в фольге из духовки
Подписывайтесь на нас в MAX

Предлагаем разнообразить привычные ужины ярким блюдом, своим ароматом и видом отсылающим к средневековому пиру. Речь идет о свиной рульке в фольге из духовки. По этому пошаговому рецепту удивить семью необычным ужином получится у каждой хозяйки.

Подавать свиную рульку в фольге из духовки советуем вместе со свежей зеленью, картофелем с травами и паприкой под овощным соусом. Можно приготовить его из печеных перцев. Попробуйте!

Ингредиенты

  • Рулька свиная — 1 кг
  • Масло растительное — 30 мл
  • Горчица — 30 г
  • Чесночные дольки — 5 шт.
  • Мед — 20 г
  • Луковица — 1 шт.
  • Соевый соус — 45 мл
  • Любимая смесь специй — на вкус
  • Соль — на вкус

Способ приготовления

  1. Прогреть духовку до 180 градусов.
  2. Мясо следует промыть, при необходимости — опалить остатки шерсти.
  3. Обсушить рульку полотенцем.
  4. Сухие ингредиенты смешать в отдельной тарелочке. Добавить к ним мед, масло и соевый соус.
  5. В мясе широким ножом сделать надрезы. Достаточно будет проткнуть рульку со всех сторон. Чуть позже вернемся к получившимся бороздкам.
  6. Полить рульку пряным маринадом. Постарайтесь тщательно промазать мясо.
  7. Овощи мелко порезать.
  8. Берем рульку. В те места, где побывал нож, необходимо положить лук и чеснок. Оборачиваем мясо фольгой.
  9. За время работы с мясом духовка должна была хорошо разогреться. Убираем рульку на несколько часов в печь. Готовность можно проверить ножом.
  10. Перед подачей выньте мясо из фольги. Пусть оно полежит в духовке до образования корочки. Приятного аппетита!

Свиная рулька, запеченная в фольге: калорийность

  • 100 граммов свиной рульки — около 290–300 килокалорий;
  • столовая ложка горчицы — около 10 килокалорий;
  • столовая ложка меда — около 60 килокалорий;
  • столовая ложка соевого соуса — около 10 килокалорий;
  • столовая ложка оливкового масла — около 120 килокалорий.

Приблизительная калорийность на 100 граммов готового блюда — около 250–300 килокалорий.

Важно: калорийность может изменяться в зависимости от веса рульки, а также добавленных ингредиентов и их количества.

Также предлагаем узнать, как вкусно запечь свеклу в фольге.

Проверено редакцией
Читайте также
Спокойная среда: почему мы начинаем ценить предсказуемость
Общество
Спокойная среда: почему мы начинаем ценить предсказуемость
Творожные гренки за 5 минут: никто не верит, что это настолько просто
Семья и жизнь
Творожные гренки за 5 минут: никто не верит, что это настолько просто
Вместо части моркови кладу яблоко и хлеб — капуста по этому рецепту будет хрустящей и сочной. Хоть с картошечкой, хоть на хлебушек
Общество
Вместо части моркови кладу яблоко и хлеб — капуста по этому рецепту будет хрустящей и сочной. Хоть с картошечкой, хоть на хлебушек
Эти рулетики из телятины — элегантное спасение для особого ужина. Нежное мясо, хрустящий бекон и яичный сюрприз под сливочным соусом
Общество
Эти рулетики из телятины — элегантное спасение для особого ужина. Нежное мясо, хрустящий бекон и яичный сюрприз под сливочным соусом
Самое сочное блюдо: что можно приготовить в аэрогриле
Семья и жизнь
Самое сочное блюдо: что можно приготовить в аэрогриле
готовка
еда
кулинария
мясо
пища
рецепт
свинина
Виктория Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военный эксперт обвинил Запад в настраивании Средней Азии против Ирана
Поляки испугались за безопасность страны из-за войны на Ближнем Востоке
В ДНР сурово наказали наемника из Европы
Стала известна новая должность Вяльбе в объединенной федерации лыжных гонок
Адвокат назвала неочевидный способ добиться от заемщика погашения долга
Новосибирцам прислали квитанции с долгом за капремонт в 55 тыс. рублей
Европе предрекли катастрофу из-за отказа от американских ИИ-технологий
В Северной Корее впервые может появиться полиция
Четыре области Украины «погрузились во тьму»
Покупка дома обернулась для американца шокирующей находкой
В Сербии усомнились в возможности засудить НАТО за геноцид в Югославии
Дешевые корпуса для ракет в морском контейнере начали штамповать в США
Крылатые ракеты ВС РФ разносят Киев: удары по Украине 24 марта, куда попали
Экономист ответил, выгодно ли брать отпуск в апреле
Россиянам рассказали, как с 1 апреля изменится закон о рассрочке
В Турции предположили, от чего зависит окончание войны на Ближнем Востоке
Минсельхоз нашел способ поддержать российских аграриев
На свалке нашли бриллианты на более 2 млн рублей
Финансист рассказала, о каких льготах чаще всего забывают россияне
World Athletics сняла с Всероссийской федерации легкой атлетики часть санкций
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.