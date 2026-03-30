Салат за копейки: капуста с морковью, яблоком и секретной заправкой

Есть стереотип, что хороший салат обязательно должен быть сложным, многослойным. Но настоящая кулинарная мудрость часто скрывается в самых простых вещах: из 3 копеек и 20 минут можно создать блюдо, которое все будут вспоминать с удовольствием. Этот салат из капусты — как раз из той оперы.

Белокочанная капуста — вещь капризная: если с ней грубо обойтись, она станет жесткой и пресной, если переборщить с солью — даст лишнюю воду. Нужно взять половину небольшого кочана, примерно 400 г, и нашинковать его максимально тонко, почти на просвет. Капусту посыпать щепоткой соли (по вкусу) и аккуратно помять руками, чтобы волокна слегка обмякли, но хруст остался.

Одну крупную морковь натереть на длинной терке для корейских салатов — она дает красивую соломку. А вот одно яблоко выбирать обязательно с кислинкой, сорта типа «гренни смит» или антоновка. Очистить его от кожуры, нарезать тонкой соломкой и сразу сбрызнуть лимонным соком. Многие этот шаг пропускают, а потом удивляются, почему аппетитная белизна превратилась в унылую серость. Кислота яблока балансирует сладость моркови и смягчает капусту.

Для заправки нужны 2 столовые ложки растительного масла без запаха, 1 столовая ложка яблочного уксуса (можно заменить лимонным соком), 0,5 чайной ложки сахара и 0,5 чайной ложки черного перца. Взбить эту смесь вилкой, пока она не превратится в легкую мутноватую эмульсию. И только когда все ингредиенты оказываются в миске, полить их заправкой и перемешать.

Дать этому салату настояться хотя бы 5 минут. Подавать его можно с чем угодно: с жареной картошкой, с куриной грудкой, с отварной рыбой. Но можно и есть его просто так, ложкой из миски, стоя у холодильника.

Совет: если вдруг капуста попалась жестковатая, после шинковки можно на пару минут залить ее кипятком в дуршлаге, а затем быстро промыть ледяной водой. Она станет мягче, но хруст почти не пострадает. И никогда не готовьте этот салат впрок, он хорош только свежим, пока все овощи еще держат форму.

