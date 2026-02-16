Салат с пекинской капустой и зеленью: сочная закуска для зимнего ужина

Если к концу зимы домашние заготовки подошли к концу и вам скучно ужинать без хрустящих огурчиков или пикантных помидоров, предлагаем приготовить сочную закуску на скорую руку.
Ингредиенты:
- капуста пекинская — 1/2 кочана;
- свежий укроп, петрушка, базилик — 2 пучка;
- сметана 20% — 1 ст.;
- соль, перец — по вкусу.
Пекинскую капусту тонко шинкуем поперек кочана, затем дополнительно измельчаем ножом и растираем руками с солью. Зелень мелко рубим ножом. Все перемешиваем, заправляем сметаной и добавляем свежемолотый черный перец. Убираем закуску на четверть часа в холодильник, чтобы салат настоялся, и подаем к столу.
Такое блюдо можно подавать как самостоятельный салат или намазку к бутербродам. Благодаря сметане оно будет идеально сочетаться с птицей, картофелем или мясными блюдами.