16 февраля 2026 в 15:10

Салат с пекинской капустой и зеленью: сочная закуска для зимнего ужина

Рецепт простого и вкусного блюда с пекинской капустой: готовим салат с зеленью Рецепт простого и вкусного блюда с пекинской капустой: готовим салат с зеленью Фото: Shutterstock/FOTODOM
Если к концу зимы домашние заготовки подошли к концу и вам скучно ужинать без хрустящих огурчиков или пикантных помидоров, предлагаем приготовить сочную закуску на скорую руку.

Ингредиенты:

  • капуста пекинская — 1/2 кочана;
  • свежий укроп, петрушка, базилик — 2 пучка;
  • сметана 20% — 1 ст.;
  • соль, перец — по вкусу.

Пекинскую капусту тонко шинкуем поперек кочана, затем дополнительно измельчаем ножом и растираем руками с солью. Зелень мелко рубим ножом. Все перемешиваем, заправляем сметаной и добавляем свежемолотый черный перец. Убираем закуску на четверть часа в холодильник, чтобы салат настоялся, и подаем к столу.

Такое блюдо можно подавать как самостоятельный салат или намазку к бутербродам. Благодаря сметане оно будет идеально сочетаться с птицей, картофелем или мясными блюдами.

