Приметы 8 февраля — Федор-поминальник: самый загадочный день в году

В народе 8 февраля прозвали Федор-поминальник в честь преподобного Феодора Студита. Этот день считался одним из самых мистических в году. По поверьям, именно сегодня души умерших предков, тоскуя по своим земным домам, могут навещать живых родственников. Поэтому день был посвящен не только молитвам о покойных, но и серьезной защите жилища от незваных гостей из иного мира.

Погодные приметы на Федора, 8 февраля

Наблюдения за погодой в этот день помогали крестьянам строить планы на весну и лето.

Каков Федор, такова и весна. Если день ясный и тихий — весна придет рано и будет ласковой.

Если на улице метель — зима еще долго не уступит свои права, а весна будет холодной.

Рассыпали горох на блюдо: если он звонко катится — к скорым морозам, а если глухо — жди снегопада.

Самовар сильно гудит — к похолоданию.

Чистый закат в морозный день — стужа задержится надолго.

Приметы о зверях и птицах 8 февраля

Сегодня следовало снова прислушаться к синицам. Если они с утра поют, то зима еще покажет зубы в конце февраля.

8 февраля следовало обязательно покормить птиц. Считалось, что они сегодня выступали вестниками между мирами, и через них можно передать привет умершим близким.

Обижать кошек и собак в эту дату строго запрещено. Верили, что в домашних животных могут вселяться духи-хранители, проверяющие доброту хозяев.

Традиции защиты дома и поминания 8 февраля

Чтобы обезопасить дом от духов и задобрить предков, проводили особые ритуалы. Под порог клали топор, а над дверями и окнами рисовали мелом кресты. Считалось, что души не смогут преодолеть такие преграды.

Хозяйки обходили дом, постукивая кочергой по углам, чтобы выгнать затаившуюся нечисть.

На стол обязательно ставили лишний прибор и порцию еды для ушедших близких. Верили, что если предки будут «сыты», то они станут защищать род, а не пугать его.

Что можно и нужно делать 8 февраля

Готовить гороховую кашу. Это было главное блюдо дня. Верили, что употребление гороха на Федора дает силы пережить остаток зимы и укрепляет здоровье.

Посещать церковь. Принято молиться за упокой душ умерших родственников и ставить свечи за их здравие в ином мире.

Святому Феодору Студиту молятся об исцелении от болезней желудка и о защите дома от пожаров.

Что нельзя делать 8 февраля

Начинать новые дела. Любые начинания на Федора-поминальника считались обреченными на провал или убытки.

Ссориться с родственниками. Любой конфликт в семье в этот день глубоко огорчает души предков, что может привести к череде мелких неудач.

Долго смотреть в зеркало. Существовало опасение, что через зеркальную поверхность в «пограничный» день можно увидеть то, что не предназначено для человеческих глаз.

Оставлять в доме открытыми окна и двери. Особенно после заката — чтобы не впустить «холодные тени».

