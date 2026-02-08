Приметы 8 февраля — Федор-поминальник: самый загадочный день в году

В народе 8 февраля прозвали Федор-поминальник в честь преподобного Феодора Студита. Этот день считался одним из самых мистических в году. По поверьям, именно сегодня души умерших предков, тоскуя по своим земным домам, могут навещать живых родственников. Поэтому день был посвящен не только молитвам о покойных, но и серьезной защите жилища от незваных гостей из иного мира.
Погодные приметы на Федора, 8 февраля
Наблюдения за погодой в этот день помогали крестьянам строить планы на весну и лето.
Каков Федор, такова и весна. Если день ясный и тихий — весна придет рано и будет ласковой.
Если на улице метель — зима еще долго не уступит свои права, а весна будет холодной.
Рассыпали горох на блюдо: если он звонко катится — к скорым морозам, а если глухо — жди снегопада.
Самовар сильно гудит — к похолоданию.
Чистый закат в морозный день — стужа задержится надолго.
Приметы о зверях и птицах 8 февраля
Сегодня следовало снова прислушаться к синицам. Если они с утра поют, то зима еще покажет зубы в конце февраля.
8 февраля следовало обязательно покормить птиц. Считалось, что они сегодня выступали вестниками между мирами, и через них можно передать привет умершим близким.
Обижать кошек и собак в эту дату строго запрещено. Верили, что в домашних животных могут вселяться духи-хранители, проверяющие доброту хозяев.
Традиции защиты дома и поминания 8 февраля
Чтобы обезопасить дом от духов и задобрить предков, проводили особые ритуалы. Под порог клали топор, а над дверями и окнами рисовали мелом кресты. Считалось, что души не смогут преодолеть такие преграды.
Хозяйки обходили дом, постукивая кочергой по углам, чтобы выгнать затаившуюся нечисть.
На стол обязательно ставили лишний прибор и порцию еды для ушедших близких. Верили, что если предки будут «сыты», то они станут защищать род, а не пугать его.
Что можно и нужно делать 8 февраля
Готовить гороховую кашу. Это было главное блюдо дня. Верили, что употребление гороха на Федора дает силы пережить остаток зимы и укрепляет здоровье.
Посещать церковь. Принято молиться за упокой душ умерших родственников и ставить свечи за их здравие в ином мире.
Святому Феодору Студиту молятся об исцелении от болезней желудка и о защите дома от пожаров.
Что нельзя делать 8 февраля
Начинать новые дела. Любые начинания на Федора-поминальника считались обреченными на провал или убытки.
Ссориться с родственниками. Любой конфликт в семье в этот день глубоко огорчает души предков, что может привести к череде мелких неудач.
Долго смотреть в зеркало. Существовало опасение, что через зеркальную поверхность в «пограничный» день можно увидеть то, что не предназначено для человеческих глаз.
Оставлять в доме открытыми окна и двери. Особенно после заката — чтобы не впустить «холодные тени».
