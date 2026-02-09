Подборка простых салатов из курицы на каждый день: 15 лучших рецептов

Салаты с курицей — отличный выбор для любого случая. Их можно готовить и каждый день, и по праздникам. В нашей подборке вы найдете 15 разнообразных рецептов: классические, необычные, легкие и сытные блюда с курицей. Главное, все эти салаты вы приготовите легко и быстро. Посмотрите наши рецепты: в этой подборке пересказываем лучшие из них.

Салат с курицей, ананасами и сыром: украшение любого стола

Этот слоеный салат станет настоящей изюминкой вашего меню. Грецкие орехи придают блюду приятную хрустящую нотку.

Сначала сварите курицу, потом мелко нарежьте мясо или разделите его на волокна. Выложите первый слой на тарелку с помощью кулинарного кольца и нанесите майонезную сетку. Равномерно распределите мелко нарезанные консервированные ананасы и снова добавьте немного майонеза. Далее натрите твердый сыр на мелкой терке и выложите его третьим слоем, слегка прижимая, чтобы он не рассыпался. Поверх сыра нанесите еще один слой майонеза. Следующим шагом крупно натрите вареные яйца, распределите их последним слоем и снова слегка утрамбуйте. Завершите приготовление салата, посыпав его измельченными грецкими орехами. Перед подачей аккуратно снимите кулинарное кольцо и дайте салату немного настояться.

Салат с курицей и черносливом Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Курица и чернослив — вкусно каждый день

Такой салат порадует вас приятной кислинкой чернослива и свежестью яблока. Он подойдет как для встречи гостей, так и для повседневного ужина, а благодаря слоям станет выглядеть аппетитно и нарядно.

Готовую курочку мелко нарежьте, то же сделайте с яйцами. Залейте чернослив кипятком и оставьте минут на 10, слейте воду, просушите, мелко нарубите. Избавьте яблоко от кожуры и натрите. Сыр также измельчите. Все продукты выкладывайте слоями, промазывая каждый из них майонезом: сначала курица, потом чернослив, яйца, яблоко и сыр. Готовый салат поставьте в холодильник минимум на час, чтобы он как следует пропитался, а перед подачей украсьте измельченными орехами.

Диетический салат: сельдерей, яблоко и курица

Если вы следите за фигурой, то этот низкокалорийный и питательный салат создан специально для вас. Богатый клетчаткой, белком и витаминами, он станет отличным дополнением к вашему рациону, а заправка на основе греческого йогурта сделает его еще полезнее.

Нарежьте сельдерей тонкими полукольцами, яблоко — небольшими кубиками, а курицу — средними кусочками. Отваренное яйцо нарежьте так же, как и яблоко. Мелко порубите луковицу. В отдельной посуде сделайте заправку: нужно посолить и поперчить по вкусу йогурт. Добавьте получившуюся смесь к остальным продуктам, хорошенько перемешайте и подавайте сразу же.

Хрустящий салат для легкого ужина

Хотите приготовить быстрый салат на ужин? Приводим рецепт хрустящего и полезного блюда. Заправка придает ему насыщенный и сбалансированный вкус.

Нарежьте мелко огурцы и лук. Салатные листья хорошенько промойте, а потом разорвите на маленькие кусочки. Курицу нарежьте небольшими ломтиками. Соедините все продукты в подходящей посуде, перемешайте и сразу подавайте к столу, пока овощи остаются свежими и хрустящими.

Хрустящий салат с курицей Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат с кукурузой и огурцами: просто и вкусно

Отличный салат для тех, кто ценит простоту и изысканность. А еще он замечательно пахнет — это заслуга копченого мяса. Соус на основе майонеза и горчицы добавляет пикантности.

Копченое куриное филе мелко нарежьте, свежие травы нарубите, а листья салата нашинкуйте тонкой соломкой. Слейте жидкость с кукурузы, а огурцы нарежьте кружочками. Для заправки соедините майонез, горчицу, добавьте щепотку соли. Все продукты переместите в глубокую миску, добавьте заправку и хорошенько перемешайте. Готовый салат можно украсить ломтиками вареного яйца и свежей петрушкой.

Свежий салат из курицы и яблок

Фруктовые ноты прекрасно сочетаются с куриным мясом, создавая свежий и оригинальный вкус. Этот салат легкий, но в то же время достаточно сытный.

Куриное филе нарежьте тонкими ломтиками, огурцы и помидоры — небольшими кусочками. Яблоко, сладкий перец и листья салата нашинкуйте тонкой соломкой. Для заправки взбейте масло, мед, соевый соус, соль и черный перец. Соедините все ингредиенты в глубокой миске, полейте заправкой и перемешайте. Посыпьте кунжутом и подавайте к столу.

Сытное блюдо на каждый день — салат «Обжорка»

Если вы предпочитаете блюда, которые надолго оставляют чувство насыщения, то салат «Обжорка» — это именно то, что вам нужно. В нем гармонично сочетаются нежное куриное мясо, свежие овощи и хрустящие маринованные огурцы, создавая неповторимую вкусовую гамму.

Сначала отварите куриное филе, потом остудите его и разделите на тонкие волокна. Морковь натрите, а лук нарежьте полукольцами. Обжарьте лук до прозрачности на сковороде, закиньте к нему морковь и тушите все вместе еще несколько минут.

Пока овощи томятся на огне, нарежьте маринованные огурцы соломкой и слейте лишнюю жидкость. Все продукты соедините в глубокой миске, заправьте майонезом, посолите и поперчите по вкусу. Чтобы салат раскрыл все свои вкусовые качества, перед подачей на стол дайте ему настояться в холодильнике около получаса.

Рецепт салата с курицей и болгарским перцем Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ароматная классика: салат из курицы и сладкого перца

Сочный и полезный салат благодаря сочетанию курицы, овощей и чеснока станет идеальным дополнением к любому ужину.

Разделите куриное филе на небольшие кусочки. Сладкий перец и помидоры нарежьте средними ломтиками. Измельчите чеснок удобным способом. Соедините все ингредиенты, заправьте майонезом и тщательно перемешайте.

Куриный салат по-китайски

Попробуйте необычный азиатский салат, который удивит вас своим насыщенным вкусом и ароматной заправкой.

Отварите куриное филе, остудите и нарежьте тонкими полосками. Морковь натрите на крупной терке, огурец нарежьте тонкими ломтиками, а болгарский перец — полосками. Для заправки смешайте соевый соус, рисовый уксус, сахар, кунжутное масло и имбирь. Соедините курицу с овощами, полейте заправкой и тщательно перемешайте. Перед подачей украсьте поджаренным кунжутом.

Хрустящая закуска с сухариками и фасолью

Этот салат прекрасно подойдет для ужина. Он питательный, ведь в нем есть фасоль, а благодаря сухарикам он получается хрустящим.

Отварите морковь, остудите ее и нарежьте небольшими кубиками. Слейте жидкость из фасоли, курицу нарежьте маленькими кусочками. Нарежьте хлеб на кубики и обжарьте их на сухой сковороде, предварительно посыпав солью и специями. Измельченный чеснок добавьте к остальным продуктам вместе с майонезом, все тщательно перемешайте. Сухарики стоит добавлять перед подачей блюда на стол.

Теплый куриный салат в тайском стиле

Тайский теплый салат может стать ярким дополнением к привычному меню. В этом блюде сочные кусочки нежного куриного мяса сочетаются со свежими овощами, ароматными специями и бобовыми. Характерные для Таиланда вкусы появляются благодаря кокосовому молоку и пасте том-ям.

Сначала обжарьте на сухой сковороде кешью до золотистого цвета — это придаст орехам особенный вкус. Подготовьте овощи: полосками нарежьте болгарский перец, четвертинками — помидоры черри. Лук измельчите полукольцами, а чеснок можно пропустить через специальный пресс. Курицу нарежьте тонкими полосками и обжарьте в сковороде вместе с луком и чесноком. Когда мясо подрумянится, добавьте его к овощам. Кокосовое молоко смешайте с пастой том-ям и заправьте этой смесью салат. Подавайте блюдо сразу, пока оно не остыло.

Теплый куриный салат по-тайски Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат с голубым сыром и виноградом

В этом блюде гармонично сочетаются солоноватый голубой сыр, сладкий виноград и нежное куриное филе. Легкий и насыщенный одновременно, этот салат обладает приятной текстурой и пикантной заправкой.

Для начала крупными кусочками нарежьте копченую курицу, немного мельче — голубой сыр. Виноград разрежьте пополам и удалите косточки, листья айсберга нашинкуйте соломкой. Смешайте растительное масло, цветочный мед, горчицу и немного лимонного сока. Добавьте соль и перец по вкусу, потом взбейте смесь вилкой до однородности. Соедините все ингредиенты в глубокой миске, заправьте салат и подавайте на стол сразу после приготовления.

Пикантный салат «Мужские слезы»

Салат получил свое название благодаря маринованному луку, который придает ему особую остроту и насыщенность. Сочетание с курицей, яйцами и сыром делает это блюдо сытным угощением с выразительным вкусом.

Нарежьте лук полукольцами и залейте его маринадом из уксуса и воды, оставьте на 15–20 минут. Отварите куриное филе, охладите его и порежьте небольшими кусочками. Сваренные вкрутую яйца очистите и натрите на терке. Выкладывайте продукты слоями: сначала курица с майонезом, потом маринованный лук, после него — натертые яйца, завершающий слой — тертый сыр. Перед подачей салату рекомендуется дать настояться в холодильнике.

Оригинальный салат «Курица под кайфом»

Название этого блюда интригует, а вкус удивляет. Мягкая курица сочетается в нем с хрустящими овощами и пряной заправкой, которая придает пикантности. Этот салат отлично подойдет для праздничного стола или вечера с друзьями.

Куриное филе советуем отварить в подсоленной воде, потом остудить и нарезать небольшими кусочками. Пока мясо остывает, подготовьте овощи: свежий помидор нарежьте кубиками, маринованные огурцы — тонкими ломтиками, а лук — полукольцами. Для заправки смешайте майонез, горчицу, мед, яблочный уксус, добавьте щепотку паприки и черного перца. Все ингредиенты соедините в глубокой миске, добавьте тертый сыр и заправку, хорошо перемешайте. Готовый салат можно украсить свежими травками и подавать сразу.

Салат «Курица под кайфом» Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Легкий и нежный салат «Цыпочка»

Если вы любите легкие и свежие закуски, то этот салат вам точно понравится. Курица, овощи и мягкий сыр идеально сочетаются в нем, а лимонно-горчичная заправка делает блюдо особенно ароматным.

Курицу сварите, мелко нарежьте. Огурцы нарежьте колечками или их половинками, а помидоры — небольшими кубиками. Сыр (идеально подойдет фета или моцарелла) также измельчите.

Для заправки соедините оливковое масло, сок лимона и горчицу, посолите и поперчите. Все подготовленные продукты выложите в глубокую миску, полейте заправкой и аккуратно перемешайте. Готовый салат украсьте свежими травами и подавайте сразу к столу.