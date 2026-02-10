Ностальгия на тарелке: гуляш как в СССР — секрет идеальной подливки!

Мясо в таком классическом советском блюде получается настолько нежным, что распадается на волокна, а густой соус идеально дополняет любой гарнир, будь то пюре, гречка или макароны.

Для приготовления классического блюда вам понадобится 600 г говядины (лучше брать лопатку или заднюю часть), 1 крупная луковица, 2 ст. л. томатной пасты, 2 ст. л. муки, 500 мл воды или бульона, 50 г сливочного масла (или подсолнечного), соль, лаврушка и пара горошин черного перца.

Мясо нарежьте небольшими кубиками и обжарьте на сильном огне до золотистой корочки. Закиньте туда же мелко нарезанный лук и жарьте еще 5 минут. Потом добавьте томатную пасту, перемешайте и подержите на плите еще 2 минуты. Залейте мясо водой так, чтобы она его полностью покрыла, и томите под крышкой на слабом огне 1–1,5 часа.

Главный секрет подливки: на отдельной сухой сковороде обжарьте муку до кремового цвета и легкого орехового аромата. Разведите муку небольшим количеством теплого бульона из кастрюли, чтобы не было комочков, и влейте эту смесь к мясу за 15 минут до готовности. Добавьте лавровый лист и соль.

Совет: добавьте в подливку пол-чайной ложки сахара. Это сбалансирует кислоту томатной пасты.

Готовим очень простое печенье на растительном масле.