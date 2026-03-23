Лучше кофе и зеленого чая — назван напиток, который поможет стать умнее

В мире напитков, ассоциирующихся с бодростью и энергией, кофе и зеленый чай занимают лидирующие позиции. Они стали неотъемлемой частью утренних ритуалов людей со всего мира. Но что если мы скажем, что существует напиток, который не только легко конкурирует с этими фаворитами, но и помогает стать умнее?
Речь идет о какао — лакомстве, которое было известно человечеству со времен становления древнейших цивилизаций. Этот напиток по праву можно внести в категорию «лучше кофе и зеленого чая». Он не только поможет стать умнее, но и подарит незабываемый гастрономический опыт.
В новом материале NEWS.ru расскажем, почему какао считается полезным напитком, и поделимся рецептом, способным заменить привычку пить кофе и чай по утрам.
Лучше кофе и зеленого чая — в чем польза какао
Какао называют полезным напитком не просто так. Перечислим лишь малую часть тех свойств, которыми напиток способен наделить тело.
В составе какао есть удивительные вещества — теобромин и фенилэтиламин. Они способны стимулировать выработку серотонина и эндорфинов — так называемых гормонов счастья. Получается, что утренняя кружечка какао способствует улучшению настроения и снижению уровня стресса.
Какао улучшает кровообращение в мозге, что способствует улучшению памяти, концентрации и других когнитивных функций.
Какао может быть не только вкусным, но и полезным. Оно содержит мало калорий и при этом помогает насытиться. Однако чтобы извлечь из него максимальную пользу, следует добавлять в порцию поменьше сахара.
Расскажем о еще одном важном свойстве — какао бодрит. Однако в отличие от кофе эффект будет более мягким и продолжительным. Весь секрет — в составе.
Теобромин — основной активный компонент какао, который действует схожим образом с кофеином, но в гораздо более мягкой форме. Он оказывает стимулирующее воздействие на центральную нервную систему, но без резких скачков энергии, как это происходит с кофе. Он помогает улучшить настроение, повысить бдительность и при этом не вызывает нервозности или резких спадов энергии.
Лучше кофе и зеленого чая — готовим пряный какао
- Молоко — 300 мл
- Имбирь — на кончике ножа
- Какао-порошок — 30 г
- Корица — крупная щепотка
- Орех мускатный — на кончике ножа
- Перец кайенский — на кончике ножа
- Крупная соль — щепотка
- Сахар — 15 г
- Заранее вынуть молоко из холода.
- Сухие ингредиенты всыпать в сотейник. Обжарить до появления аромата в течение пары секунд.
- Аккуратно влить молоко в сотейник.
- Хорошенько взбить смесь венчиком. Важно, чтобы все комочки разбились.
- Когда на поверхности появятся первые пузырьки, можно снимать какао с огня. Готовый напиток можно украсить корицей или маршмеллоу.
Кстати, если использовать вместо коровьего молока альтернативное, можно добавить чуть меньше сахара и больше специй. Сливочно-ванильная текстура растительного напитка сбалансирует вкус и расширит спектр гастрономических ощущений. Рекомендуем брать за основу шоколадно-овсяное, банановое или кокосовое молоко. Удачи!
Ранее мы рассказывали, как испечь постный хлеб.