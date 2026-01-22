Легенда на вашей кухне — суп том ям с шампиньонами в домашних условиях

Том ям завоевал сердца любителей вкусных ужинов по всему миру. Не отказывайте себе в удовольствии насладиться этим блюдом на своей кухне. С набором продуктов проблем не возникнет — все необходимые ингредиенты вы сможете найти в ближайшем супермаркете, так что вперед — учиться готовить суп том ям с шампиньонами в домашних условиях.
Ингредиенты
- Рис — 1 стакан
- Паста том ям — 70 г
- Кокосовое молоко — 1 банка
- Бульон из курицы или морепродуктов — 2 стакана
- Креветки или куриное филе — 180 г
- Шампиньоны — 120 г
- Томаты — 200 г
- Лимон — 1 шт.
- Соль — по вкусу
Способ приготовления
- Поставьте вариться рис до готовности. Подавать его лучше в отдельной миске, рядом с супом.
- Помидорки нарезать на средних размеров кусочки произвольной формы.
- Шампиньоны разрезать либо на две части, либо на четвертинки — в зависимости от размеров грибов.
- В бульон добавляем пасту том ям, кокосовое молоко, соль и сок половинки лимона. Когда смесь закипит, добавьте в кастрюлю грибы, целые креветки или кусочки куриного филе.
- Когда мясо будет готово, снимите кастрюлю с огня. Осторожно добавьте в суп томаты и накройте блюдо крышкой. То ям будет настаиваться примерно 5 минут.
- Украсьте суп веточкой кинзы и кусочком лимона. Приятного аппетита!
