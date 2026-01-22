Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Легенда на вашей кухне — суп том ям с шампиньонами в домашних условиях

Суп том ям с шампиньонами в домашних условиях Суп том ям с шампиньонами в домашних условиях Фото: Shutterstock/FOTODOM
Том ям завоевал сердца любителей вкусных ужинов по всему миру. Не отказывайте себе в удовольствии насладиться этим блюдом на своей кухне. С набором продуктов проблем не возникнет — все необходимые ингредиенты вы сможете найти в ближайшем супермаркете, так что вперед — учиться готовить суп том ям с шампиньонами в домашних условиях.

Ингредиенты

  • Рис — 1 стакан
  • Паста том ям — 70 г
  • Кокосовое молоко — 1 банка
  • Бульон из курицы или морепродуктов — 2 стакана
  • Креветки или куриное филе — 180 г
  • Шампиньоны — 120 г
  • Томаты — 200 г
  • Лимон — 1 шт.
  • Соль — по вкусу

Способ приготовления

  1. Поставьте вариться рис до готовности. Подавать его лучше в отдельной миске, рядом с супом.
  2. Помидорки нарезать на средних размеров кусочки произвольной формы.
  3. Шампиньоны разрезать либо на две части, либо на четвертинки — в зависимости от размеров грибов.
  4. В бульон добавляем пасту том ям, кокосовое молоко, соль и сок половинки лимона. Когда смесь закипит, добавьте в кастрюлю грибы, целые креветки или кусочки куриного филе.
  5. Когда мясо будет готово, снимите кастрюлю с огня. Осторожно добавьте в суп томаты и накройте блюдо крышкой. То ям будет настаиваться примерно 5 минут.
  6. Украсьте суп веточкой кинзы и кусочком лимона. Приятного аппетита!

Также предлагаем приготовить свежий салат с руколой и курицей.

