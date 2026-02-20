Как приготовить сладкие блины: искушение с карамелью и хрустящими орехами

Принято считать, что сладкие начинки для блинов — это удел либо варенья, либо сгущенки, либо простого творога с сахаром. Мы предлагаем отойти от стереотипов и приготовить начинку, которая сведет с ума любого сладкоежку и заставит по-новому взглянуть на привычное блюдо даже скептиков. Речь пойдет о домашней соленой карамели в дуэте с карамелизированными грецкими орехами. На первый взгляд кажется, что это сложно, но, освоив технологию однажды, вы будете возвращаться к ней снова и снова.

Для начала займемся орехами. Возьмите 150 г грецких орехов, порубите их крупными кусками и обжарьте на сухой сковороде до появления яркого орехового запаха. Затем в ту же сковороду насыпьте две ложки сахара и добавьте кусочек сливочного масла. Постоянно помешивая, добейтесь, чтобы сахар растопился и окутал каждый орешек янтарной глазурью. Высыпьте орехи на пергамент и дайте им остыть, они станут хрустящими.

Теперь — карамель. Это тонкая материя, требующая внимания. В сотейнике с толстым дном растопите 200 г сахара на среднем огне, не мешая ложкой, а лишь слегка покачивая емкость. Как только сахар превратится в янтарную жидкость, влейте 80 мл теплых жирных сливок (33%) и будьте осторожны, масса начнет яростно пузыриться. Тщательно перемешайте венчиком до однородности, снимите с огня и добавьте 70 г сливочного масла и щедрую щепотку крупной морской соли. Именно соль здесь играет главную роль, она не делает карамель соленой в прямом смысле, а невероятно оттеняет сладость, делая вкус многогранным, как у дорогого шоколада. Остудите карамель до комнатной температуры, она должна загустеть до состояния тягучего соуса.

Сборка этого десерта — творческий процесс. Смажьте готовый блин тонким слоем сливочного масла, чтобы он не был пресным. Полейте его парой ложек соленой карамели, распределяя ложкой. Сверху щедро посыпьте хрустящими орехами в карамели. Сверните блин трубочкой или треугольником. Такое блюдо не требует дополнительной обжарки. Перед подачей можно украсить шариком ванильного мороженого.

Совет от шефа: если вы боитесь, что карамель не удастся и сахар кристаллизуется, добавьте в него буквально чайную ложку лимонного сока перед началом варки. Это не повлияет на вкус, но застрахует от образования комков.

КБЖУ на 100 грамм продукта: Калорийность: 347 ккал, Белки: 5.1 г, Жиры: 18.3 г, Углеводы: 41.2 г.

