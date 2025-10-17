Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 10:10

Как приготовить пышные оладьи из куриного филе и кабачков: кето-завтрак

Оладьи из курицы и кабачков Оладьи из курицы и кабачков Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Для 4 порций понадобятся: 2 филе куриной грудки, 100 г кабачка, 100 г моркови, 2 яйца, по 1 ч. л. соды и соли, черный молотый перец на свой вкус, а также 1 ст. л. растительного масла для жарки. Морковь нарежьте кружочками толщиной около 5 мм или натрите на крупной терке, кабачок порежьте на небольшие брусочки, а куриное филе — на кусочки примерно того же размера.

Затем в блендере измельчите курицу и овощи до однородности. В полученную смесь вбейте яйца, введите соду, соль и перец, после чего тщательно перемешайте все ингредиенты. Сформируйте оладьи, используя столовую ложку, и выложите их на заранее разогретую и смазанную маслом сковороду.

Обжаривайте оладьи на сильном огне по 2 минуты с обеих сторон, чтобы они подрумянились. После чего снизьте огонь, накройте сковороду крышкой и готовьте блюдо еще около 5 минут до полной готовности. В результате вы получите мягкие, сочные оладьи с нежным вкусом, которые станут отличным вариантом для кето-завтрака.

Ранее мы поделились рецептом полезного десерта из творога и хурмы.

Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
