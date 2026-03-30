Как приготовить красную рыбу, чтобы она была сочной и с аппетитной корочкой

Бытует мнение, что красная рыба хороша лишь с минимальной обработкой — солью, перцем и лимоном. Мы не спорим, это классика. Но иногда душа просит чего‑то более уютного.

Для этого рецепта лучше всего подойдет филе на коже, но можно использовать и порционные стейки. Начнем с соуса: в небольшой миске смешайте 200 мл жирных сливок, столовую ложку дижонской горчицы, зубчик измельченного чеснока и щепотку мускатного ореха. Мускат здесь играет роль связующего звена — он придает сливкам глубину, которая делает простой соус изысканным. Посолите и добавьте белый перец по вкусу.

Выложите 200 г рыбы в форму для запекания или на глубокий противень кожей вниз. Залейте сливочным соусом так, чтобы он покрывал филе примерно на две трети — излишняя жидкость не нужна, мы не варим рыбу, а запекаем ее. Теперь самая эффектная часть: смешайте 50 г панировочных сухарей с 50 г тертого пармезана и небольшим количеством лимонной цедры. Посыпьте этой смесью рыбу сверху, создавая равномерный слой. Пармезан даст румяную, почти карамельную корочку, а цедра внесет свежую ноту, которая будет оттенять сливочную основу.

Отправляйте форму в духовку, разогретую до 190 градусов, на 15–20 минут. Ориентир: соус должен загустеть и начать пузыриться по краям, а панировка стать золотистой. Не накрывайте форму фольгой — пусть корочка формируется открыто. Когда достанете, дайте блюду постоять пять минут: за это время соус станет еще плотнее и равномерно пропитает рыбу. Подавайте прямо в форме, посыпав свежей петрушкой. К такому блюду идеально подойдет отварной картофель или просто хрустящий багет, чтобы собрать остатки соуса.

Совет: если хотите, чтобы панировка оставалась хрустящей даже после остывания, не смешивайте сухари с соусом заранее, а посыпайте рыбу непосредственно перед отправкой в духовку, слегка сбрызнув поверхность оливковым маслом для более равномерного зарумянивания.

