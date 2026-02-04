Зимняя Олимпиада — 2026
Как испечь хлеб дома — пошаговый рецепт ароматной буханки с медом

Как испечь хлеб дома Как испечь хлеб дома Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Готовим ароматный белый хлеб с медом на домашней кухне — просто и понятно. Эта буханка станет отличным дополнением к любимым супам или сливочному маслу с медом.

Если вы до сих пор не знаете, как испечь хлеб дома, читайте этот доступный пошаговый рецепт. Удачи!

Для готовки вам понадобится

  • Мука — 950 г
  • Сухие дрожжи — 12 г
  • Мед — 30 г
  • Вода — 750 мл
  • Соль — столовая ложка

Способ приготовления

  1. Подготовьте теплую воду. Добавьте в нее дрожжи и мед. Хорошо размешайте и оставьте примерно на пять минут.
  2. В готовую смесь добавляем муку и соль. Перемешиваем.
  3. Тесто следует вымешивать не менее пяти минут. Хорошо разминайте его, растягивая и собирая обратно в комок. Если смесь липнет к рукам, добавьте еще немного муки.
  4. Глубокую кастрюлю смазать растительным маслом. Поместить в нее тесто. Оно будет настаиваться около двух часов в теплом месте.
  5. Когда тесто увеличится в объеме, разделите его на желаемое количество буханок. Оптимально — две-три. Сформируйте из кусков теста округлые формы — таким будет ваш будущий хлеб. Выложите буханки на противень и оставьте еще на час под полотенцем.
  6. Разогреть духовку до 200 градусов.
  7. Хлеб будет выпекаться примерно полчаса. Приятного аппетита!

Также предлагаем подать на стол пышные оладьи на кефире.

