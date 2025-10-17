Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 13:35

Готовим вафельки из тыквы! Идеальный осенний рецепт за 15 минут

Готовим вафельки из тыквы! Идеальный осенний рецепт за 15 минут Готовим вафельки из тыквы! Идеальный осенний рецепт за 15 минут Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти вафли — настоящее утреннее чудо: мягкие внутри, с аппетитной корочкой снаружи и едва уловимым ароматом корицы. Если вы ищете простой и полезный завтрак, который поднимет настроение, — это то, что нужно.

Подготовьте ингредиенты: 200 г тыквенного пюре, 2 яйца, 100 мл молока, 2 столовые ложки растительного масла, 3 столовые ложки сахара, щепотку соли и 150 г муки. Для аромата добавьте 1/2 чайной ложки корицы и немного ванилина.

В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и солью до легкой пенки. Добавьте молоко и масло, перемешайте венчиком. Введите тыквенное пюре и просеянную муку с корицей, тщательно размешайте до однородного теста — по консистенции оно должно напоминать густую сметану.

Разогрейте вафельницу, слегка смажьте ее маслом и выложите по 1–2 ложки теста на каждую форму. Выпекайте вафли 4–5 минут, пока они не станут румяными и ароматными.

  • Совет: подавайте вафли теплыми со сметаной, медом или греческим йогуртом — получится идеальный осенний десерт.

  • Калорийность: около 145 ккал на 100 г, время приготовления: 15 минут.

Тыквенные вафли богаты бета-каротином и клетчаткой, поддерживают иммунитет и подходят даже для легкого перекуса.

Посмотрите рецепт тэбикмэк — татарских блинчиков.

Читайте также
Проще, чем вы думаете! Готовим томатную пасту своими руками
Семья и жизнь
Проще, чем вы думаете! Готовим томатную пасту своими руками
Легкий рецепт фаршированных огурцов с ароматным хумусом: кетозавтрак
Семья и жизнь
Легкий рецепт фаршированных огурцов с ароматным хумусом: кетозавтрак
Как приготовить пышные оладьи из куриного филе и кабачков: кето-завтрак
Семья и жизнь
Как приготовить пышные оладьи из куриного филе и кабачков: кето-завтрак
Осенний винегрет с тыквой: классика с яркими красками понравилась всем — рецепт расхватали все подружки и знакомые
Общество
Осенний винегрет с тыквой: классика с яркими красками понравилась всем — рецепт расхватали все подружки и знакомые
Не знала, что тыква может быть такой вкусной: готовим тыквенные лепешки с сыром
Общество
Не знала, что тыква может быть такой вкусной: готовим тыквенные лепешки с сыром
рецепт
рецепты
простые рецепты
тыква
вафли
кулинария
кухня
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Действительно отличные»: Высоцкая ответила всем хейтерам ее сырников
Депортируемые из Финляндии мигранты пошли на отчаянный шаг
Мужчина внезапно напал на молодую девушку и угрожал ей ножом
Найдена странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых
Индия отказалась от российской нефти и газа? Что известно
Зеленскому устроили «холодный душ» в Вашингтоне: получит ли Киев Tomahawk?
Пенсионные баллы для молодежи: могут ли их cнизить, как влияют на выплаты
Раскрыто, где играет лучший футбольный бомбардир планеты среди молодежи
Российский боец рассказал о борьбе с хитроумной тактикой ВСУ
«Максимальное содействие»: в МИД назвали способы поддержки россиян в Латвии
Готовим окна к зиме: полный чек-лист
Стоматолог напомнил, как правильно чистить зубы
10 лучших рецептов с тыквой на осень: запеканки, супы и не только
Россия поможет КНДР с модернизацией ТЭЦ и ТЭС
Астролог сообщил, когда должна закончиться спецоперация на Украине
Полицейские разыскивают мужчину, забившего до смерти сестру и ее мужа
Macan раскрыл, когда уйдет служить в армию
Красноярский чиновник назвал жителей Сибири «одичавшими хохлами»
Гламурная блондинка убила четырех знакомых и травила собак: что известно
«Реальная возможность»: в Госдуме оценили создание туннеля «Путин — Трамп»
Дальше
Самое популярное
Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато
Общество

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.