Готовим вафельки из тыквы! Идеальный осенний рецепт за 15 минут

Эти вафли — настоящее утреннее чудо: мягкие внутри, с аппетитной корочкой снаружи и едва уловимым ароматом корицы. Если вы ищете простой и полезный завтрак, который поднимет настроение, — это то, что нужно.

Подготовьте ингредиенты: 200 г тыквенного пюре, 2 яйца, 100 мл молока, 2 столовые ложки растительного масла, 3 столовые ложки сахара, щепотку соли и 150 г муки. Для аромата добавьте 1/2 чайной ложки корицы и немного ванилина.

В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и солью до легкой пенки. Добавьте молоко и масло, перемешайте венчиком. Введите тыквенное пюре и просеянную муку с корицей, тщательно размешайте до однородного теста — по консистенции оно должно напоминать густую сметану.

Разогрейте вафельницу, слегка смажьте ее маслом и выложите по 1–2 ложки теста на каждую форму. Выпекайте вафли 4–5 минут, пока они не станут румяными и ароматными.

Совет: подавайте вафли теплыми со сметаной, медом или греческим йогуртом — получится идеальный осенний десерт.

Калорийность: около 145 ккал на 100 г, время приготовления: 15 минут.

Тыквенные вафли богаты бета-каротином и клетчаткой, поддерживают иммунитет и подходят даже для легкого перекуса.

