19 января 2026 в 10:42

Фарширую щуку рыбным фаршем — мое главное блюдо на Крещение!

Фарширую щуку рыбным фаршем — мое главное блюдо на Крещение! Фарширую щуку рыбным фаршем — мое главное блюдо на Крещение! Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Приготовление праздничных блюд для Крещения Господня часто связано с рыбными рецептами. Фаршированная щука считается одним из самых торжественных вариантов. Для блюда требуется одна щука весом около 2 килограмм, 300 грамм филе другой рыбы (судака, карпа), две головки репчатого лука, 200 грамм белого хлеба без корочки, 100 мл молока, два яйца, сливочное масло, соль, перец.

Щуку очищают от чешуи, аккуратно отрезают голову. Кожу снимают «чулком», не повреждая, начиная от головной части. Мясо с костей срезают и вместе с филе другой рыбы и луком пропускают через мясорубку. Хлеб размачивают в молоке, отжимают и добавляют в фарш. Вводят яйца, растопленное масло, солят и перчат. Массу тщательно вымешивают.

Подготовленным фаршем наполняют снятую кожу щуки, придавая рыбе первоначальную форму. Голову прикрепляют, можно использовать зубочистки. Фаршированную тушу укладывают на противень, смазывают маслом и запекают в духовке при 180 градусах 50-60 минут. В процессе приготовления поливают образующимся соком.

Готовую фаршированную щуку остужают и нарезают порционными кусками. Подают как холодную закуску, украсив лимоном, зеленью и овощами. Это блюдо на Крещение символизирует изобилие и является настоящим украшением праздничной трапезы, демонстрируя кулинарное мастерство хозяйки.

Ранее мы поделились рецептом кукурузного салата.

