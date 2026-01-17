Домашняя пицца с наливным тестом на кефире — быстрый рецепт для ужина

Пицца с наливным тестом на кефире — идеальный рецепт для быстрого приготовления ужина на всю семью. Отличный вариант, если все устали и проголодались после прогулки на свежем воздухе.
Ингредиенты:
- мука — 1,5 ст.;
- сахар-песок — 1 ч. л.;
- кефир 3,2% — 1 ст.;
- соль — 1/2 ч. л.;
- яйцо — 1 шт.;
- сода — 1/2 ч. л.;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- пармезан — 150 г;
- сырокопченая колбаса — 200 г;
- грудинка — 150 г;
- маринованные корнишоны — 10–15 шт.;
- свежие черри — 15–20 шт.;
- маслины без косточки — 1 б.;
- зелень — 1 пучок.
Смешать все ингредиенты для теста миксером или блендером. Глубокий противень смазать маслом, налить тесто и равномерно распределить его по листу столовой ложкой.
Черри разрезать пополам, корнишоны — кругляшками, свинину и колбасу — ломтиками, маслины — пополам. Пармезан натереть, зелень покрошить ножом. Выложить на тесто черри, затем колбасу, корнишоны, грудинку, посыпать половиной пармезана и в произвольном порядке украсить маслинами.
Готовить в предварительно прогретом духовом шкафу на среднем огне примерно три четверти часа. Затем вытащить пиццу, высыпать остатки пармезана и свежую зелень и убрать в духовку еще на 5 минут. Подавать горячей или теплой.