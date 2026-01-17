Атака США на Венесуэлу
Домашняя пицца с наливным тестом на кефире — быстрый рецепт для ужина

Пицца на кефире, пошаговый рецепт с фото
Пицца с наливным тестом на кефире — идеальный рецепт для быстрого приготовления ужина на всю семью. Отличный вариант, если все устали и проголодались после прогулки на свежем воздухе.

Ингредиенты:

  • мука — 1,5 ст.;
  • сахар-песок — 1 ч. л.;
  • кефир 3,2% — 1 ст.;
  • соль — 1/2 ч. л.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сода — 1/2 ч. л.;
  • оливковое масло — 2 ст. л.;
  • пармезан — 150 г;
  • сырокопченая колбаса — 200 г;
  • грудинка — 150 г;
  • маринованные корнишоны — 10–15 шт.;
  • свежие черри — 15–20 шт.;
  • маслины без косточки — 1 б.;
  • зелень — 1 пучок.

Смешать все ингредиенты для теста миксером или блендером. Глубокий противень смазать маслом, налить тесто и равномерно распределить его по листу столовой ложкой.

Черри разрезать пополам, корнишоны — кругляшками, свинину и колбасу — ломтиками, маслины — пополам. Пармезан натереть, зелень покрошить ножом. Выложить на тесто черри, затем колбасу, корнишоны, грудинку, посыпать половиной пармезана и в произвольном порядке украсить маслинами.

Готовить в предварительно прогретом духовом шкафу на среднем огне примерно три четверти часа. Затем вытащить пиццу, высыпать остатки пармезана и свежую зелень и убрать в духовку еще на 5 минут. Подавать горячей или теплой.

Екатерина Метелева
Е. Метелева
