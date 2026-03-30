Быстрый бутерброд за 10 минут: рецепт для тех, кто устал от банальностей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Когда мы говорим о бутербродах на скорую руку, почему‑то в голову чаще всего приходят классические сочетания: ветчина с сыром, колбаса с майонезом или в лучшем случае авокадо с лососем. Мы предлагаем рецепт быстрого бутерброда, который вы будете готовить снова и снова.

Возьмите багет из ржаной муки или чиабатту с плотной корочкой. Разрежьте ее вдоль, но не до конца, чтобы получилась своеобразная книжка. Самый важный ингредиент здесь — чеснок, но не сырой, а печеный. Для этого заверните головку чеснока в фольгу, капнув оливкового масла, и отправьте в микроволновую печь на две минуты.

Теперь займемся грушей. Выбирайте плод с упругой, но спелой мякотью, например сорт «конференция» или «вильямс». Нарежьте ее тонкими ломтиками и быстро карамелизируйте на сковороде, добавив чайную ложку меда и буквально несколько капель бальзамического уксуса. Держите грушу на огне не больше минуты — нам нужна не мягкая каша, а лишь легкая золотистая корочка. Пока груша остывает, намажьте внутренние стороны хлеба печеной чесночной пастой. Сверху выложите тонкие слайсы горгонзолы или любого другого благородного сыра, чтобы они покрывали хлеб в один слой — он придаст соленость, которая идеально сочетается со сладкой грушей.

Соберите бутерброд, уложив карамелизированные грушевые ломтики поверх сыра, и слегка прижмите. Если у вас есть минута, отправьте сэндвич в разогретую до 180 градусов духовку буквально на три минуты или на сухую сковороду под крышкой, чтобы сыр начал плавиться, а хлеб стал хрустящим. Подавайте сразу же.

  • Совет: чтобы груша при карамелизации не размягчилась раньше времени, нарезайте ее непосредственно перед жаркой и используйте сковороду с антипригарным покрытием без масла — мед сам создаст идеальную глазурь.

Ранее мы рассказали о том, как приготовить французский бутерброд за 10 минут.

Оксана Головина
