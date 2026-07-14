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14 июля 2026 в 05:05

К чему снятся кости: не пропустите знак подсознания! Ответ сонников внутри

К чему снятся кости К чему снятся кости Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Кости во сне — многозначный образ, вызывающий тревогу, но не всегда сулящий беду. Сонники сходятся во мнении, что это символ связи с прошлым, материальной сферы или скрытых проблем со здоровьем. Рассмотрим подробно, что значат сны о костях в зависимости от деталей видений.

К чему снятся человеческие кости

Как правило, такой мощный символ предвещает кардинальные перемены в финансовом положении. Чаще всего толкователи сходятся во мнении, что человеческие останки снятся к неожиданному обогащению, получению наследства или крупной находке. Однако, согласно альтернативным версиям, этот сюжет предупреждает о затяжных спорах, зависти окружающих или необходимости решить дела давно минувших дней.

К чему снятся рыбьи кости

Этот сюжет часто трактуется как предупреждение. Многие источники утверждают, что мелкие рыбьи кости снятся к:

  • материальным затруднениям;

  • прискорбным происшествиям;

  • даже травмам в результате несчастного случая.

Также это может быть сигналом организма о необходимости поберечь здоровье или знаком грядущей неразберихи в делах.

Сонник: рыбьи кости Сонник: рыбьи кости Фото: Shutterstock/FOTODOM

К чему снятся кости зверей и птиц

В отличие от человеческих, кости животных часто имеют позитивное или нейтральное значение. Согласно эзотерическому соннику, они предвещают богатый урожай фруктов, особенно яблок и груш. Однако куриные кости иногда указывают на затруднения материального характера или понимание причин, мешающих достичь успеха.

Другие важные сюжеты

  • Если вам приснилось, что вы давитесь костью, сон призывает быть бережливее: вас ждут ссоры из-за денег или риск совершить роковую ошибку.

  • Грызть кость во сне — к нужде или ухудшению самочувствия.

  • Собирать или находить кости — к благополучию благодаря бережливости.

  • Видеть собственные кости, выпирающие из тела, — тревожный знак, предупреждающий о предательстве мнимых друзей.

К чему снятся кости мужчине

Для сновидцев такой образ символизирует стойкость, надежность и твердую жизненную позицию. Часто видение сулит улучшение материального состояния в кругу близких или помощь, которая позволит решить собственные финансовые проблемы.

К чему снятся кости женщине

Для женщин толкование более вариативно. Сон может предвещать стабильность и появление надежного покровителя. Иногда это знак скорого замужества, причем, если девушка проглотила кость, брак будет скорым, а с женихом она уже знакома. Однако существует и нюанс: по соннику Цветкова, женщине, увидевшей скелет, это сулит брак с врачом. Также это может быть знаком новых, выгодных знакомств, которые перерастут в партнерство.

Ранее мы выяснили, к чему снится труп.

кости
сонники
сновидения
сны
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
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