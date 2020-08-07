Журналист с Украины предложил воевать с Россией с помощью ядерного мусора

https://static.news.ru/photo/fdd9358a-d8e9-11ea-91ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: jorono /pixabay.com

Журналист Максим Кухар заявил о возможности Украины разработать ракетные комплексы с ядерными отходами для использования в случае угрозы со стороны России.

Это будет тот ударный ядерный кулак, который будет сдерживать врага от дальнейшего наступления на нас или представлять какую-то угрозу при других геополитических комбинациях. У нас есть технологии создания старых атомных ракет. У нас есть горы ядерных отходов, — цитирует его РИА Новости.

По словам Кухара, шансы на реализацию гибридной войны растут изо дня в день. Также он описал ещё три различных способа, с помощью которых Киев сможет защититься от противника. Второй — это создание до десяти тысяч ракет ближней и средней дальности.

Никакая Россия на нас не нападёт, потому что у президента Зеленского будет кнопка, которая отправляет всю Россию в средние века, — заявил журналист.

Третий способ, по его словам, — это усиление армии для ведения «простой» войны. В качестве четвёртого метода он назвал присоединение Украины к различным антироссийским коалициям.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что от украинских спецслужб Минск получил сигнал о проникновении ещё одной группы «боевиков» с юга. При этом он поставил под сомнение достоверность этой информации.