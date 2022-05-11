Журналист объяснил, почему Россия выиграет от нефтяного эмбарго ЕС

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Введение Евросоюзом нефтяного эмбарго может впоследствии привести к выигрышу Москвы. С таким прогнозом выступил экономический обозреватель швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung Геральд Хосп. Это связано с повышением цен на топливо при уменьшении объёмов его производства и пошаговым внедрением запрета на поставки из России.

Так как потеря российских объёмов на и без того напряжённом рынке нефти приведёт к росту цен на энергоносители, Москва может в конечном итоге заработать даже больше, чем без введения эмбарго. Более высокая цена в таком случае компенсирует меньший объём, — пишет он.

Как отметил эксперт, запланированное постепенное вступление в силу эмбарго на российское сырье только усилит выгоды для Москвы. При подобном сценарии событий цены вырастут сразу же, но при этом Россия ещё какое-то время сможет поставлять в ЕС уже значительно подорожавшее топливо, объяснил Хосп.

Также, по мнению эксперта, от эмбарго выиграют Китай и Индия, они смогут покупать нефть из России по более низкой цене.

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони ранее сообщил, что Евросоюз введёт полное эмбарго на российскую нефть по истечении девяти месяцев. По его словам, это решение будет иметь воздействие в том числе на европейскую экономику, однако в основном ударит по России.