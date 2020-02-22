Пациентка больницы в Киевской области Анастасия Нуца устроила скандал. Причиной стал отказ педиатра общаться с ней на украинском языке.
По словам Нуцы, она несколько раз просила врача перейти на национальный язык. Однако он лишь перевёл несколько фраз, а затем продолжил общение на русском,
Пациентка обратилась с жалобой в Министерство здравоохранения. Замдиректора клиники постаралась объяснить Нуце, что переучить педиатра с 36-летним стажем работы на украинский язык невозможно. Женщина заявила, что в таком случае обратится в суд. На данный момент врач ушёл на больничный.
NEWS.ru информировал ранее, что уполномоченная по защите государственного языка на Украине Татьяна Монахова назвала причину его непопулярности.
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