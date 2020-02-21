https://static.news.ru/photo/f4f4c25a-54b8-11ea-a054-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Уполномоченная по защите государственного языка на Украине Татьяна Монахова пожаловалась на отсутствие комиков и рэперов, владеющих украинским, что не позволяет «мове» полноценно войти в обиход.

По мнению Монаховой, пока на Украине не будет нормальной рэп-культуры, стендаперов и комиков на украинском языке, «мова» останется неинтересной для молодежи.

Мы остаемся в таком официальном состоянии, когда закон о языке регулирует (только — прим. NEWS.ru) публичные сферы общения, — цитирует «Интерфакс».

Она добавила, что украинский язык должен стать престижным, выгодным и интересным и тогда его можно «продвигать».

В 2019 году Верховная рада Украины приняла закон, который регламентирует обязательное использование украинского языка во всех сферах общественной жизни. В поддержку данного проекта высказались 278 депутатов из 450. Документ предусматривает создание специальной «языковой комиссии», а также должности уполномоченного по его защите. Согласно нововведениям, 75% производимого вещателями контента должно быть на государственном языке. За нарушение правил грозят крупные штрафы, а за публичное унижение языка устанавливается уголовная ответственность.

Как сообщал NEWS.ru Будапешт перестанет блокировать интеграцию Украины в НАТО, если Киев внесёт поправки в законы об образовании и о языке.