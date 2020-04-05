Жители Великобритании проигнорировали призывы властей оставаться дома

https://static.news.ru/photo/69eec9b6-7732-11ea-809d-fa163e074e61_660.jpg Фото: George Cracknell Wright/Global Look Press

Правоохранительные органы Великобритании сообщили о нарушении режима самоизоляции в Лондоне. Жители города проигнорировали призывы властей оставаться дома и отправились на пикник.

Люди загорали, катались на велосипедах и собирались в компании. Однако многие отдыхающие соблюдали дистанцию. Такие действия являются нарушением предписания британского правительства, согласно которым выходить из дома можно только в продуктовый магазин и на работу, передаёт «Интерфакс».

Ранее глава Минздрава страны выступил с заявлением. Он сообщил о пике распространения пандемии. По его словам, переболевшие COVID-19 люди должны продолжать придерживаться правил социального дистанцирования.

Как сообщал NEWS.ru, королева Елизавета II в связи с эпидемией записала обращение к жителям Великобритании и стран Содружества наций.