Жители Праги вышли на улицы с требованием провести переговоры с РФ по газу Prague Morning: тысячи жителей Праги вышли на улицы с призывами к переговорам с РФ по газу

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Несколько тысяч человек в Праге приняли участие в протестах из-за политики правительства Чехии по поставкам российского газа, пишет издание Prague Morning. Автор материала отметил, что протестующие требовали отставки кабмина и немедленного проведения переговоров с Россией. По информации издания, люди призывали к проведению досрочных выборов.

Тысячи чехов протестовали в Праге в пятницу, требуя отставки правоцентристского правительства, чтобы сделать возможным проведение досрочных выборов, и призывая к переговорам с Россией по поставкам газа в преддверии зимы, — сказано в публикации.

Организаторами акции выступили крайне правые политические движения и Коммунистическая партия.

18 октября биржевая цена газа в Европе упала ниже $1200 за тысячу кубических метров впервые с 15 июня. Общее снижение стоимости голубого топлива с начала дня превышало 7%. Эксперты связывали уменьшение цены с приближением запасов газа в ЕС к максимуму, установлением относительно теплой погоды в регионе и значительно возросшей средней долей ветрогенерации в выработке электроэнергии.

В августе цена газа в Европе в ходе торгов превысила $3000 за тысячу кубометров впервые с 8 марта. Стоимость голубого топлива выросла на фоне сообщения о приостановке поставок по «Северному потоку» на трое суток с 31 августа из-за ремонта газоперекачивающего агрегата.