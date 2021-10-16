Жители Польши потребовали впустить в страну нелегалов из Белоруссии

В Варшаве проходит акция протеста по лозунгом «Прекратите пытки на границе!» Её участники требуют впустить в Польшу нелегальных мигрантов, которые застряли на границе с Белоруссией, сообщает РИА Новости.

В акции принимают участие несколько тысяч человек. Колонна протестующих движется по центру польской столицы. Из-за неё полиции пришлось перекрыть движение транспорта по ряду улиц.

По словам организаторов, действия властей Польши привели к тому, что в течение последних нескольких недель погибли как минимум шесть человек, пытавшихся найти убежище в стране. Жизни ещё нескольких сотен человек, в том числе женщин и детей находятся под угрозой. Организаторы акции уточнили, что речь идёт о беженцах из Афганистана, Ирака, Сирии и других стран, где идут вооружённые конфликты.

Польские спецслужбы не допускают этих лиц к процедуре предоставления убежища, не оказывают медицинскую помощь и осуществляют незаконный вывоз беженцев на польско-белорусскую границу, — отметили участники демонстрации.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС начался в мае после того, как президент страны Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом. Польский лидер Анджей Дуда обратился к властям ЕС с призывом остановить поток мигрантов из Белоруссии. Позднее в Варшаве приняли решение возвести на границе стену, а также направили туда внутренние войска.

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил, что стена на границе призвана защитить Польшу от миграционного шантажа не только со стороны Белоруссии, но и России. При этом он отметил, что сделает всё необходимое для усиления патрулирования на границе, а также для оказания помощи мигрантам.