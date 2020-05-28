Жители Германии намерены устроить массовые демонстрации из-за ограничений

Пресс-служба Штутгарта и полиции немецкой столицы сообщила о планах жителей провести массовые демонстрации против введенных из-за пандемии коронавируса ограничительных мер.
По данным ведомства, планируется более 60 демонстраций под открытым небом. В частности, акции пройдут на площадях Розы Люксембург, Александерплац, площади Большая Звезда и перед зданием рейхстага,
Помимо этого, власти ожидают и несколько несанкционированных акций протеста. Большая часть из них также будет направлена против ограничительных мер. Ожидается, что в них примут участие более одной тысячи человек.
Как информировал NEWS.ru, ранее аргентинские медики вышли на протесты из-за угроз и низкой зарплаты.
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