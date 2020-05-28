Европа

Жители Германии намерены устроить массовые демонстрации из-за ограничений

20:54, 28 мая 2020
Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Пресс-служба Штутгарта и полиции немецкой столицы сообщила о планах жителей провести массовые демонстрации против введенных из-за пандемии коронавируса ограничительных мер.

По данным ведомства, планируется более 60 демонстраций под открытым небом. В частности, акции пройдут на площадях Розы Люксембург, Александерплац, площади Большая Звезда и перед зданием рейхстага, сообщает ТАСС.

Помимо этого, власти ожидают и несколько несанкционированных акций протеста. Большая часть из них также будет направлена против ограничительных мер. Ожидается, что в них примут участие более одной тысячи человек.

Как информировал NEWS.ru, ранее аргентинские медики вышли на протесты из-за угроз и низкой зарплаты.

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