Жители Германии намерены устроить массовые демонстрации из-за ограничений

https://static.news.ru/photo/13353ee8-a10d-11ea-a7e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Пресс-служба Штутгарта и полиции немецкой столицы сообщила о планах жителей провести массовые демонстрации против введенных из-за пандемии коронавируса ограничительных мер.

По данным ведомства, планируется более 60 демонстраций под открытым небом. В частности, акции пройдут на площадях Розы Люксембург, Александерплац, площади Большая Звезда и перед зданием рейхстага, сообщает ТАСС.

Помимо этого, власти ожидают и несколько несанкционированных акций протеста. Большая часть из них также будет направлена против ограничительных мер. Ожидается, что в них примут участие более одной тысячи человек.

Как информировал NEWS.ru, ранее аргентинские медики вышли на протесты из-за угроз и низкой зарплаты.