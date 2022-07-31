Жителей Швеции предупредили о предстоящих отключениях электричества

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Швеции оператор электросетей Svenska kraftnät предупредил жителей о возможных отключениях электричества этой зимой. По словам главного стратега компании Никласа Дамсгорда, всё зависит от того, как скажется на энергетическом рынке ситуация на Украине, пишет газета Dagens Nyheter.

Что-то да может случиться этой зимой, — заявил представитель оператора.

Дамсгорд допустил, что некоторым потребителям придётся «сидеть без электричества», чтобы избежать аварии всей энергосистемы. Насколько протяжёнными могут быть такие периоды, пока непонятно. В основном, речь может идти об утреннем времени, на которое приходится самое большое энергопотребление.

Отключения могут происходить как в автоматическом, так и в ручном режиме. При этом никогда подобной ситуации в Швеции не было. Наиболее уязвимым в этом плане является энергорайон Мальмё, который находится на юге страны.

Ранее сообщалось, что цены на электричество в нескольких регионах Норвегии побили исторический рекорд, превысив отметку в четыре норвежские кроны (24,13 рубля) за киловатт. Предыдущий антирекорд был установлен в декабре прошлого года: тогда цена на электричество поднялась до 3,95 кроны (24 рубля).