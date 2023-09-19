Житель Одессы сварил суп из украденной у соседки черепахи

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Житель Одессы украл у соседки красноухую черепаху и сварил из нее суп, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. По данным местной полиции, мужчина съел черепаху. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Инцидент произошел в Хаджибейском районе Одессы в июле, однако о нем стало известно лишь в сентябре. Сотрудники полиции утверждают, что мужчина украл красноухую черепаху из ванночки, которая стояла на общей веранде. Он разбил панцирь животного молотком, после чего сварил из черепахи суп и съел. Женщина обратилась в правоохранительные органы, заметив пропажу. Мужчину оперативно задержали, против него возбуждено уголовное дело по статьям о краже в условиях военного положения, а также о жестоком обращении с животными.

Ранее в Санкт-Петербурге обнаружили красноухую черепаху с разбитым панцирем. Пресмыкающееся было найдено в мусоровозе рабочим. Предполагается, что животное выкинули бывшие владельцы. Как утверждает зоозащитница Марина Хлебникова, найти хозяев черепахи будет сложно, так как таких животных никто не чипирует. При этом она отметила, что петербуржцы нередко выбрасывают своих питомцев на помойку.