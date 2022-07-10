Житель Новой Каховки задержан за передачу СБУ координат техники и военных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Танк Т-72Б3 Вооруженных сил России

В Новой Каховке Херсонской области задержан местный житель, передававший СБУ координаты военных и гражданских объектов для нанесения ударов по ним, передает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах региона. Кроме того, мужчина отправил геолокацию лесопосадки, где располагались российская техника и военнослужащие.

Задержанный подтвердил, что общался с сотрудниками СБУ. Он не только отправлял им координаты, но и докладывал об обстановке в населенном пункте.

На следующий день или через день туда прилет [ракет] был. По глупости это сделал. Лучше такого не делать, потому что могут и мирные жители пострадать, — сказал задержанный.

Задержанный не уточнил, беспокоили ли его последствия ударов по российским военным.

Правоохранители предполагают, что мужчина может быть причастен к обстрелам каховской ГЭС 8 июля. Как сообщили в военно-гражданской администрации (ВГА) региона, атаку отразили российские системы ПВО, благодаря чему удалось избежать повреждения станции и она продолжила работать.

Ранее ВС России предотвратили серию семи терактов в Херсоне. В силовых структурах РФ заявили, что диверсантов координировал штаб Сил специальных операций (ССО) в городе Бровары Киевской области. Подчеркивалось, что о результатах своей операции боевики должны были сообщать лично президенту Украины Владимиру Зеленскому.