«Жить в землянках и питаться травой»: назван просчет Запада в отношении РФ Экс-глава разведки Чехии Пелз: Запад укрепил Россию и разрушил буферную Украину

Бывший глава Военной разведки Чехии генерал Петр Пелз заявил, что Запад пытался ослабить Россию, однако сделал ее сильнее. При этом была разрушена буферная Украина, отметил он в беседе с Radio Universum.

Мы укрепили Россию. Вначале мы хотели ее ослабить, но в итоге мы ее усилили, и мы также разрушили буферную Украину <...>. Может быть, мы вредим России, но сильно ли мы ее ослабляем? <...> Мы загнали Китай в объятия России, союз которых я считаю абсолютно непобедимым, если мы не применим ядерное оружие, — подчеркнул Пелз.

По мнению генерала, Россия изначально была относительно прозападной страной, а ее президент Владимир Путин пытался наладить контакты с западными странами. Стремление же ослабить Москву, по мнению Пелза, привело к украинскому конфликту.

Генерал указал на ошибку Запада, которая, по его мнению, заключается в непонимании специфики такой страны, как Россия, где люди предпочтут «жить в землянках и питаться травой» ради защиты родины. России нельзя навредить, «отобрав у нее Макдональдс», подчеркнул Пелз. Он считает переговоры единственным выходом из украинского конфликта.