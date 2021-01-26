Женщина впервые станет главой секретариата ПАСЕ

https://static.news.ru/photo/a47fab2a-5fff-11eb-8cf8-fa163e074e61_660.jpg Деспина Хатзивасилиу-Цовилис Фото: despinachatzi4sgpa.com

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) выбрали в качестве генерального секретаря ПАСЕ представительницу Греции Деспину Хатзивасилиу-Цовилис.

Для меня это большая честь — доверие участников ассамблеи и их большая мобилизация, я готова принять вызов! Опираясь на компетентность сотрудников [секретариата] организации, я с нетерпением рассчитываю на совместную работу с членами ассамблеи начиная с 1 марта, чтобы усилить её влияние в 47 странах Совета Европы и за их пределами, в тесном сотрудничестве с комитетом министров и генеральным секретарём, — сказала она после оглашения результатов голосования.

Голосование проходило онлайн, в нём приняли участие больше 96% депутатов. Хатзивасилиу-Цовилис начнёт исполнять свои обязанности 1 марта, её полномочия продлятся пять лет, передаёт ТАСС.

Женщина больше 20 лет работает с депутатами ПАСЕ. Свою карьеру в Совете Европы она начала в 1993 году в Европейской комиссии по правам человека. До этого с 2010 года пост главы секретариата ПАСЕ занимал поляк Войцех Савицкий.

Согласно регламенту ассамблеи, генсек обеспечивает её надлежащее функционирование, выполняет решения депутатов и координирует работу комитетов.

Накануне некоторые представители Парламентской ассамблеи Совета Европы оспорили по существенным основаниям полномочия делегации России на открытии зимней сессии 25 января. С такой инициативой выступила глава украинской делегации в ПАСЕ, представитель президентской партии «Слуга народа» Мария Мезенцева. При этом, по словам члена делегации Леонида Слуцкого, комитет ПАСЕ по мониторингу рекомендовал в полном объёме подтвердить полномочия российской делегации.

Зимняя сессия ПАСЕ проходит с 25 по 28 января в смешанном формате, писал NEWS.ru.