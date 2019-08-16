Жан-Клод Юнкер Жан-Клод Юнкер Фото: Sebastian Gollnow/Global Look Press

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер был вынужден прервать отпуск по состоянию здоровья и отправиться в Люксембург для проведения срочной операции.

Ему будет срочно проведена холецистэктомия — хирургическое удаление желчного пузыря, — приводит РИА Новости сообщение Еврокомиссии.

Полномочия Юнкера на посту главы Еврокомиссии истекают в октябре 2019 года. Как ранее писал News.ru, 16 июля депутаты Европарламента избрали новым руководителем министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен.

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