Фото: Sebastian Gollnow/Global Look Press

30 молодых людей подрались в пригороде Лондона. Инцидент попал на видео.

Кадры опубликовало издание Daily Mail. Потасовка произошла недалеко от дорогого ресторана. По словам очевидцев, мужчины всей толпой вышли из метро и начали драку. Насилие было действительно ужасным. Я не видел...