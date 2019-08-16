https://static.news.ru/photo/5f636632-c107-11e9-855e-fa163e074e61_660.jpgЖан-Клод ЮнкерФото: Sebastian Gollnow/Global Look Press
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер был вынужден прервать отпуск по состоянию здоровья и отправиться в Люксембург для проведения срочной операции.
Ему будет срочно проведена холецистэктомия — хирургическое удаление желчного пузыря, — приводит РИА Новости сообщение Еврокомиссии.
Полномочия Юнкера на посту главы Еврокомиссии истекают в октябре 2019 года. Как ранее писал News.ru, 16 июля депутаты Европарламента избрали новым руководителем министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен.