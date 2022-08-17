Земляки Зеленского «уничтожили» Бориса Джонсона Власти Кривого Рога постановили закрасить мурал с экс-премьером Великобритании Джонсоном

Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com

Борис Джонсон

На родине президента Украины Владимира Зеленского в Кривом Роге ликвидировано изображение экс-премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Оно было размещено на стене жилого дома. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады страны Алексей Гончаренко.

Мурала с Борисом Джонсоном в Кривом Роге больше нет, — написал депутат.

По мнению парламентария, за решением об уничтожении граффити стоит глава военной администрации Кривого Рога Александр Викул.

Мурал с изображением Бориса Джонсона был создан в центре города в прошлую пятницу, 12 августа, и не продержался и недели. По словам Гончаренко, картина представляла собой своего рода благодарность экс-премьеру Великобритании за поддержку Украины.

Великобритания в ходе конфликта активно поддерживает Украину, поставляет стране оружие и проводит обучения украинских солдат на своих военных базах. Сам Борис Джонсон несколько раз приезжал в Киев и общался с Владимиром Зеленским.

Ранее сообщалось, что Джонсон выставил свой дом в Лондоне на продажу за 1,6 млн фунтов. Таунхаус состоит из трёх этажей с четырьмя спальнями. Дом был приобретен в 2019 году за 1,2 млн фунтов.